Наследница Пастернака проиграла дело о плагиате

Внучатая племянница Бориса Пастернака Анна проиграла дело о плагиате против писательницы Лары Прескотт, передает The Guardian.

Наследница писателя утверждала, что семь глав романа Прескотт «Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу «Доктора Живаго» являются плагиатом некоторых частей ее книги 2016 года «Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание «Доктора Живаго» о любовнице ее двоюродного деда Ольге Ивинской.

По мнению судьи Эдвина Джонсона, произведения «принципиально разные», поскольку у Пастернак получилась биография, а у Прескотт — историческая фантастика. Судья также установил, что оба автора опирались на одни и те же источники.

Лара Прескотт опубликовала свой роман в 2019 году, в центре его сюжета — попытка ЦРУ использовать «Доктора Живаго» в качестве инструмента пропаганды во время холодной войны.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп судится с фольклористом из‑за обвинений в плагиате