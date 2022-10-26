Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов стал ведущим шоу «Большой Кэш»

Актер Виктор Логинов стал ведущим нового шоу «Большой Кэш». Об этом сообщили «Газете.Ru» представители телеканала «ЧЕ!».

В проекте команда из трех человек поборется за крупный денежный приз. Участникам предстоит выполнять неожиданные задания и испытывать себя на прочность. На шоу героям придется есть гусениц, лежать в ванне со змеями, собирать тараканов голыми руками и брить голову налысо.

Логинов отметил, что рад присоединиться к команде шоу. «Столько азарта, живых эмоций, любопытных реакций! Интересней всего было наблюдать, как люди преодолевают свои фобии: человек боится мышей, а ему надо запустить руку в коробку полную грызунов! На что только не идут ради победы! Съемки недавно закончились, а мне уже не терпится увидеть, как там все получилось», — заявил актер.