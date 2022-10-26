США ввели санкции против Жасмин и ее мужа

США ввели санкции против российской певицы Жасмин (настоящее имя Сара Шор). Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Минфин США также ввел санкции в отношении Илана Шора, лидера молдавской оппозиционной партии «Шор», супруга Жасмин.

О новых санкциях в сторону 12 российских организаций и 8 физических лиц США объявили 26 октября. Под ограничения также подпали предприниматель Игорь Чайка и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал решение Канады ввести санкции в отношении российских артистов и представителей СМИ. 17 октября Канада расширила санкционные меры против Российской Федерации и внесла в него еще 34 физлица и одно юридическое лицо, в том числе актеров Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова и Владимира Машкова, а также представителей СМИ, за «распространению дезинформации» о происходящем на Украине.