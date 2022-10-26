Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Прямой» сообщил о взрывах в Киеве 12:50
Китаец в отместку съел живого краба, ущипнувшего его дочь, и... 12:49
Адель сообщила о перерыве в карьере ради учебы 12:48
Стало известно, сколько «Калибров» будет нести новый корабль проекта... 12:47
Глава МОК Бах выступил за решение вопроса с участием... 12:46
«Укрэнерго» сообщил о повреждении... 12:42
Путин выразил соболезнования президенту Ирана Раиси в связи... 12:41
В Госдуме призвали ввести «трудовую мобилизацию» студентов... 12:40
Минфин сообщил, что работает над согласованием условий оплаты... 12:39
В Норильске задержали мужчину, жестоко избившего сожительницу... 12:38

США ввели санкции против Жасмин и ее мужа

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

США ввели санкции против российской певицы Жасмин (настоящее имя Сара Шор). Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Минфин США также ввел санкции в отношении Илана Шора, лидера молдавской оппозиционной партии «Шор», супруга Жасмин.

О новых санкциях в сторону 12 российских организаций и 8 физических лиц США объявили 26 октября. Под ограничения также подпали предприниматель Игорь Чайка и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал решение Канады ввести санкции в отношении российских артистов и представителей СМИ. 17 октября Канада расширила санкционные меры против Российской Федерации и внесла в него еще 34 физлица и одно юридическое лицо, в том числе актеров Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова и Владимира Машкова, а также представителей СМИ, за «распространению дезинформации» о происходящем на Украине.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+