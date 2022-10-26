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В Совфеде причислили Хэллоуин к антидуховной культуре

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Global Look Press

Член Совфеда по защите госсуверенитета РФ Ольга Ковитиди причислила международный праздник Хэллоуин к антидуховной культуре. Ее слова цитирует РИА Новости.

Она напомнила, что в сети можно найти много страниц по запросу «как провести Хэллоуин в России», а украшения к празднику, опирающемуся на эстетику смерти, вывешивают и в школах, и в кафе. «А ведь наши дети участвуют в этом Хэллоуине каждый день — они смотрят мультики про монстров, они, а также взрослые и подростки смотрят фильмы ужасов, они играют в компьютерные игры с мертвецами», — сказала Ковитиди.

Она предложила комиссии отреагировать на явление. «Давайте продумаем закон. Подумаем, чтобы этот Хэллоуин в сознании наших детей в последующем не был окровавленной частью в какой-той степени нашей истории. Потому что разрушение является совершенно очевидным», — сделала вывод она, назвав Хэллоуин частью «современной антидуховной культуры», которая пришла с Запада. «Мы оказались готовы к этому, мы это приняли», — посетовала член Совфеда.

Ранее Кортни Кардашьян осудили за Хэллоуин с пластиковыми мертвецами.

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