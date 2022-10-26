Продюсер Ашуров заявил, что Долина критикует молодых артистов ради пиара

Продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал частую критику Ларисы Долиной в адрес молодых исполнителей. Этим он поделился в беседе с порталом BLITZ+.

По мнению Ашурова, Долина негативно высказывается в адрес молодых артистов ради пиара. Ашуров заявил, что джаз-исполнительница хочет казаться «заступницей идеи», но выглядит как «женщина из комсомола». Продюсер считает, что не стоит «лезть в чужой монастырь со своим уставом».

Ранее Долина повздорила с молодой певицей Марией Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka, на шоу «Битва поколений». Народная артистка высмеяла манеру выражения мыслей музыкантки.