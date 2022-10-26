Юлия Савичева разбила гитаристу голову туфлей на концерте

Певица Юлия Савичева призналась, что случайно травмировала своего гитариста Александра во время концерта. Об этом сообщает Super.

Во время исполнения одной из песен она сбросила с себя туфлю и попала каблуком в лоб музыканту. В течение еще трех песен у артиста текла кровь из головы, что Савичева заметила не сразу.

Ранее Савичева призналась в интервью, что полгода жила отдельно от мужа композитора Александра Аршинова. По мнению артистки, в тот момент они оба увлеклись работой и перестали чувствовать друг друга. «Мрачное было время, честно вам скажу! В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял Александр. Хорошо помню, как он сказал: «Давай собирай вещи — мы оба знаем, чем все это закончится», — рассказала певица.