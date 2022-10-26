Умер 102-летний художник Пьер Сулаж

Французский художник-абстракционист Пьер Сулаж скончался в возрасте 102 лет, сообщается на официальном сайте мастера.
Причины и обстоятельства смерти Сулажа его представители называть не стали.
Сулаж рисовал в стиле минимализм, в его работах преобладал черный цвет. Работы Сулажа, в частности, экспонировались в Государственном Эрмитаже и Третьяковской галерее.
В 2018 году мастер стал первым французским художником, чья картина была еще при жизни продана более чем за десять миллионов долларов.
Работы Сулажа представлены в коллекциях Музея Гуггенхейма и Музея современного искусства в Нью-Йорке, Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Галереи Тейт в Лондоне, Центра Помпиду в Париже, Музея современного искусства в Рио-де-Жанейро и др.
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