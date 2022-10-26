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Канье Уэст вступился за белых гетеросексуальных мужчин

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Michael Wyke/AP

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст в эфире программы Пирса Моргана «Без цензуры» посочувствовал белым гетеросексуальным мужчинам, заявляя, что «нет никого, кого бы судили больше», чем их. Его слова приводит портал Yahoo.

По мнению репера, гетеросексуальные мужчины сейчас не могут «даже высказаться». К примеру, заявить о насилии со стороны супруги или опоздании темнокожего сотрудника. В этом случае, по его словам, им ответят, что это они «причиняют боль женщинам» или обвинят в расизме.

«Белый гетеросексуальный мужчина не может говорить о гомосексуальных людях, потому что назовут гомофобом», — добавил Уэст.

За последний месяц американский рэп-исполнитель подвергся критике из-за своих антисемитских высказываний. Компания adidas прекратила с ним сотрудничество. Также от сотрудничества с Уэстом также отказались бренды Gap и Balenciaga.

Кроме того, он снова остался без адвокатов, которые вели его бракоразводный процесс с Ким Кардашьян.

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