У вокалистки Nightwish Флор Янсен диагностирован рак молочной железы

Певица Флор Янсен, которая почти десять лет является вокалисткой симфо-метал-группы Nightwish, сообщила о том, что ей диагностировали рак молочной железы. Слова артистки цитирует NME.

Янсен поставили диагноз чуть более двух недель назад, и в ближайшее время ей предстоит операция по удалению опухоли. «Похоже, это неагрессивный рак, который не распространился. Я сохраню свою грудь. И через три месяца после этой операции я пройду лучевую терапию», — рассказала исполнительница.

Янсен призвала женщин чаще проходить обследование и заботиться о своем здоровье. Певица пообещала восстановиться после операции к европейскому турне, которое Nightwish планирует начать 20 ноября.

Исполнительница присоединилась к Nightwish в качестве постоянной вокалистки в 2013 году, после того, как Аннет Ользон покинула коллектив.