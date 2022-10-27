Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Российский сериал «Батя» получил приз за лучший... 12:26
Мобилизованные в Бурятии совершенствуют навыки управления танками... 12:25
«Ъ»: Ростелеком займется выпуском смартфонов и планшетов... 12:24
Певица Глюкоза рассказала, как справляется с тревогой и паникой 12:24
Украинские СМИ сообщают об объявленной на всей территории Украины... 12:23
Более половины американцев вынуждены работать больше из-за возросших... 12:21
Хинштейн заявил, что в России не запрещают «явление» ЛГБТ 12:20
Мэттью Перри извинился за пожелание смерти Киану Ривзу 12:17
Всероссийская федерация волейбола выступила с заявлением... 12:17
Минобороны России: мобилизованные в Приамурье обучаются... 12:17

Джигурда и Волочкова показали танец «для сексуальных утех» на шоу Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда приняли участие в новом выпуске YouTube-шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW 3.0.

В ролике артисты продемонстрировали эротический танец. «Когда чудище приедет для сексуальных утех, ты должна уметь [танцевать]», — говорит Джигурда в кадре. Волочкова попросила коллегу научить ее правильно двигаться.

В ходе танца балерина продемонстрировала свой фирменный шпагат. «Попробуйте повторить наш челлендж», — сказал актер после танца.

В прошлом выпуске AGENTSHOW 3.0 Джигурда нарисовал на Волочковой мужской половой орган. Во время объяснений своего рисунка он начал целовать ноги артистки.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+