Джигурда и Волочкова показали танец «для сексуальных утех» на шоу Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда приняли участие в новом выпуске YouTube-шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW 3.0.

В ролике артисты продемонстрировали эротический танец. «Когда чудище приедет для сексуальных утех, ты должна уметь [танцевать]», — говорит Джигурда в кадре. Волочкова попросила коллегу научить ее правильно двигаться.

В ходе танца балерина продемонстрировала свой фирменный шпагат. «Попробуйте повторить наш челлендж», — сказал актер после танца.

В прошлом выпуске AGENTSHOW 3.0 Джигурда нарисовал на Волочковой мужской половой орган. Во время объяснений своего рисунка он начал целовать ноги артистки.