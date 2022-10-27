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Дане Милохину грозит крупный штраф за уход из «Ледникового периода»

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Пресс-служба Первого канала

TikTok-блогер Даня Милохин может выплатить штраф после того, как внезапно покинул шоу «Ледниковый период». Об этом рассказала Антонина Саврасова-Абрамова в беседе с News.ru.

Саврасова-Абрамова, которая ранее работала в «Ледниковом периоде», уточнила, что сумма штрафа «начиналась от цифры с шестью нулями, это если считать в рублях».

Информацию о санкциях в случае нарушения договора об участии в программе подтвердил и звездный адвокат Сергей Жорин. «Кроме штрафов, которые прописаны в договоре, виновная сторона должна возместить также подтвержденные убытки», — объяснил он.

25 октября Даня Милохин объявил о своем уходе из шоу «Ледниковый период», где он второй сезон подряд выступал с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Свое решение он объяснил усталостью.

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