Уголовное дело возбудили после конфликта Витаса и сотрудника Минтруда в караоке

После нападения певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) на сотрудника Минтруда в караоке-баре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что в данное время певец находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что после конфликта со звездой у чиновника Султана Джандигова диагностированы повреждения — химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз первой степени.

Ранее продюсер Витаса Сергей Пудовкин поделился подробностями самочувствия певца после потасовки в караоке-баре. По словам Пудовкина, Витасу сейчас «тяжело» и «непросто». Артиста расстраивает то, как ситуация сложилась. Продюсер сообщил, певец понимает, что «конфликты и агрессия — путь к саморазрушению». Пудовкин также сделал предположение, что судебные разбирательства звезде не нужны, и предложил сторонам конфликта поговорить «по-мужски» и извиниться.