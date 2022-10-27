Общественники потребовали изъять из продажи книгу «Секспросвет для детей 5–8 лет»

Общественники потребовали остановить издание в России и распространение книги «Секспросвет для детей 5–8 лет» Дарьи Рахманиновой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной возмущения организации «Ассоциация патриотических сил юга России» стали иллюстрации с изображением секса в позе наездницы, мастурбации и др. Общественники написали заявления в Минобрнауки и Минкульт с требованием прекратить издание книги, убрать ее с полок книжных магазинов и изъять тираж в пять тысяч экземпляров.

Ранее в Московском доме книги заявили, что не прятали с полок произведения писателей Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Дмитрия Быкова (организация включена Минюстом в список иноагентов). В книжном магазине показали, что книги по-прежнему стоят на видном месте. До этого в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщалось, что книги Акунина и еще нескольких авторов запретили ставить на хит-столы. Кроме того, в распоряжении якобы было указано, что книги этих авторов должны стоять «только на полках, без разворота».