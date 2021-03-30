10 лет со дня смерти Людмилы Гурченко

Народная артистка СССР Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1953 году она переехала в Москву и поступила во ВГИК. Дебютным фильмом актрисы стала лента «Дорога правды». Далее последовали всеми любимые «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и многие другие. Также она трудилась в театрах, снималась в передачах, исполняла песни и писала мемуары. Артистки не стало 10 лет назад: она умерла на 76-м году жизни от сердечной недостаточности. Вспоминаем главные вехи жизни актрисы в нашей фотогалерее.