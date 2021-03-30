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Людмила Марковна Гурченко (12 ноября 1935&nbsp;- 30 марта 2011) Людмила Марковна Гурченко (12 ноября 1935&nbsp;- 30 марта 2011)
Юрий Белов и юная Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». Изначально 20-летняя харьковчанка провалила пробы, и ее кандидатура на роль Леночки даже не рассматривалась. Однако артистка постаралась попасть на глаза тогдашнему директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву: шла вприпрыжку по коридору, корчила смешные гримасы окружающим и заливисто хохотала. В итоге бойкая девушка понравилась начальнику. Тот привел Людмилу обратно в павильон и велел оператору снять ее «получше, чтобы был человек». Юрий Белов и юная Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». Изначально 20-летняя харьковчанка провалила пробы, и ее кандидатура на роль Леночки даже не рассматривалась. Однако артистка постаралась попасть на глаза тогдашнему директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву: шла вприпрыжку по коридору, корчила смешные гримасы окружающим и заливисто хохотала. В итоге бойкая девушка понравилась начальнику. Тот привел Людмилу обратно в павильон и велел оператору снять ее «получше, чтобы был человек».
Благодаря &laquo;Карнавальной ночи&raquo; Гурченко стала узнаваемой. Специально для нее написали сценарий фильма &laquo;Девушка с гитарой&raquo;, который оказался менее успешным. Чтобы заработать, актриса выступала с концертами перед бригадами рабочих и шахтеров. Пресса и &laquo;сарафанное радио&raquo; начали травить Гурченко, приклеив к ней ярлык &laquo;актрисы легкого танцевального жанра&raquo;. После &laquo;Девушки с гитарой&raquo; артистка долгие годы не снималась. Благодаря &laquo;Карнавальной ночи&raquo; Гурченко стала узнаваемой. Специально для нее написали сценарий фильма &laquo;Девушка с гитарой&raquo;, который оказался менее успешным. Чтобы заработать, актриса выступала с концертами перед бригадами рабочих и шахтеров. Пресса и &laquo;сарафанное радио&raquo; начали травить Гурченко, приклеив к ней ярлык &laquo;актрисы легкого танцевального жанра&raquo;. После &laquo;Девушки с гитарой&raquo; артистка долгие годы не снималась.
Настоящей причиной травли Гурченко считается ее отказ от сотрудничества с КГБ в ходе VI международного фестиваля молодежи и студентов. О помощи ведомству ее попросил министр культуры СССР Николай Михайлов в 1957 году. &laquo;Я пережила много жестокостей. Жестокость есть в том, что в мой самый лучший период, когда расцвет человека, женщины, когда есть здоровье, и&hellip; десять лет не сниматься! Разве после этого что-то может быть страшней? Ничего!&raquo; &mdash; говорила Гурченко. На фото: Людмила Гурченко в фильме &laquo;Гулящая&raquo; (1961) Настоящей причиной травли Гурченко считается ее отказ от сотрудничества с КГБ в ходе VI международного фестиваля молодежи и студентов. О помощи ведомству ее попросил министр культуры СССР Николай Михайлов в 1957 году. &laquo;Я пережила много жестокостей. Жестокость есть в том, что в мой самый лучший период, когда расцвет человека, женщины, когда есть здоровье, и&hellip; десять лет не сниматься! Разве после этого что-то может быть страшней? Ничего!&raquo; &mdash; говорила Гурченко. На фото: Людмила Гурченко в фильме &laquo;Гулящая&raquo; (1961)
За всю жизнь Гурченко была замужем шесть раз &mdash; ее мужьями были Василий Ордынский, Борис Андроникашвили, Александр Фадеев, Иосиф Кобзон, Константин Купервейс и Сергей Сенин. Ребенок у актрисы был лишь один &mdash; дочь <a href="https://www.gazeta.ru/culture/photo/umerla_edinstvennaya_doch_lyudmily_gurchenko.shtml"><b>Мария Королева</b></a> от второго мужа. Она скончалась в 2017 году от сердечной недостаточности. На фото: Людмила Гурченко с дочерью Машей За всю жизнь Гурченко была замужем шесть раз &mdash; ее мужьями были Василий Ордынский, Борис Андроникашвили, Александр Фадеев, Иосиф Кобзон, Константин Купервейс и Сергей Сенин. Ребенок у актрисы был лишь один &mdash; дочь <a href="https://www.gazeta.ru/culture/photo/umerla_edinstvennaya_doch_lyudmily_gurchenko.shtml"><b>Мария Королева</b></a> от второго мужа. Она скончалась в 2017 году от сердечной недостаточности. На фото: Людмила Гурченко с дочерью Машей
В 1965 году Гурченко снялась в фильме &laquo;Строится мост&raquo; &mdash; режиссерском дебюте Олега Ефремова. В картине о сооружении в Саратове автодорожного моста через Волгу актриса сыграла девушку Женю. На фото: Людмила Гурченко и Олег Ефремов в фильме &laquo;Строится мост&raquo;, 1966 год В 1965 году Гурченко снялась в фильме &laquo;Строится мост&raquo; &mdash; режиссерском дебюте Олега Ефремова. В картине о сооружении в Саратове автодорожного моста через Волгу актриса сыграла девушку Женю. На фото: Людмила Гурченко и Олег Ефремов в фильме &laquo;Строится мост&raquo;, 1966 год
Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих» (1982). Эльдар Рязанов специально пригласил на главные роли актеров из двух совершенно разных миров (он &ndash; ленинградец, она&nbsp;- харьковчанка), ведь и играть им предстояло людей с совершенно разным жизненным опытом. Оба артиста познакомились за два часа до начала съемок. А поскольку снимать мелодраму начали с конца, первым оказался эпизод с поцелуем. Басилашвили был возмущен и даже собирался отказаться от роли: он был не готов к такому тесному общению с совершенно незнакомой женщиной. К счастью, Гурченко спасла ситуацию. Она изменила диалог, самостоятельно переписав текст, благодаря чему поцелуй был перенесен на другую сцену. Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих» (1982). Эльдар Рязанов специально пригласил на главные роли актеров из двух совершенно разных миров (он &ndash; ленинградец, она&nbsp;- харьковчанка), ведь и играть им предстояло людей с совершенно разным жизненным опытом. Оба артиста познакомились за два часа до начала съемок. А поскольку снимать мелодраму начали с конца, первым оказался эпизод с поцелуем. Басилашвили был возмущен и даже собирался отказаться от роли: он был не готов к такому тесному общению с совершенно незнакомой женщиной. К счастью, Гурченко спасла ситуацию. Она изменила диалог, самостоятельно переписав текст, благодаря чему поцелуй был перенесен на другую сцену.
Режиссер Роман Балаян рассматривал кандидатуру Гурченко для съемок в &laquo;Полетах во сне и наяву&raquo; по рекомендации Никиты Михалкова. При личной встрече постановщика не устроила обычная манера актрисы, и он сказал: &laquo;Если бы я мог найти актрису в Европе, то выбрал бы Анук Эме&raquo;. В ответ Гурченко заявила, что она будет &laquo;просто молчать в кадре&raquo;. Это у нее получилось: критики высоко оценили воплощенный Гурченко немногословный и трагический образ женщины, пережившей личную драму. На фото: Олег Янковский и Людмила Гурченко в фильме &laquo;Полеты во сне и наяву&raquo; (1982). Сценарий &mdash; Виктор Мережко Режиссер Роман Балаян рассматривал кандидатуру Гурченко для съемок в &laquo;Полетах во сне и наяву&raquo; по рекомендации Никиты Михалкова. При личной встрече постановщика не устроила обычная манера актрисы, и он сказал: &laquo;Если бы я мог найти актрису в Европе, то выбрал бы Анук Эме&raquo;. В ответ Гурченко заявила, что она будет &laquo;просто молчать в кадре&raquo;. Это у нее получилось: критики высоко оценили воплощенный Гурченко немногословный и трагический образ женщины, пережившей личную драму. На фото: Олег Янковский и Людмила Гурченко в фильме &laquo;Полеты во сне и наяву&raquo; (1982). Сценарий &mdash; Виктор Мережко
Артистка снималась во множестве музыкальных телефильмов: &laquo;Табачный капитан&raquo; (1972), &laquo;Соломенная шляпка&raquo; (1974), &laquo;Небесные ласточки&raquo; (1976), &laquo;Волшебный фонарь&raquo; (1976), &laquo;Мама (1976), &laquo;Рецепт ее молодости&raquo; (1983) и другие. Кроме того, Гурченко участвовала в музыкальных передачах и бенефисах, а также выпустила несколько пластинок. На фото: Людмила Гурченко в роли Эмилии Марти в мюзикле &laquo;Рецепт ее молодости&raquo; (1983) Артистка снималась во множестве музыкальных телефильмов: &laquo;Табачный капитан&raquo; (1972), &laquo;Соломенная шляпка&raquo; (1974), &laquo;Небесные ласточки&raquo; (1976), &laquo;Волшебный фонарь&raquo; (1976), &laquo;Мама (1976), &laquo;Рецепт ее молодости&raquo; (1983) и другие. Кроме того, Гурченко участвовала в музыкальных передачах и бенефисах, а также выпустила несколько пластинок. На фото: Людмила Гурченко в роли Эмилии Марти в мюзикле &laquo;Рецепт ее молодости&raquo; (1983)
Ради съемок в советско-румынско-французском музыкальном фильме &laquo;Мама&raquo; Гурченко отказалась от участия в картине Никиты Михалкова &laquo;Неоконченная пьеса для механического пианино&raquo;. На съемках &laquo;Мамы&raquo; в 1976 году клоун Олег Попов неудачно задел актрису и сломал ей ногу. В связи со сложным закрытым переломом она могла стать инвалидом: ногу собирали из 19 осколков. Чтобы снова блистать на каблуках, Гурченко понадобились годы тренировок. Ради съемок в советско-румынско-французском музыкальном фильме &laquo;Мама&raquo; Гурченко отказалась от участия в картине Никиты Михалкова &laquo;Неоконченная пьеса для механического пианино&raquo;. На съемках &laquo;Мамы&raquo; в 1976 году клоун Олег Попов неудачно задел актрису и сломал ей ногу. В связи со сложным закрытым переломом она могла стать инвалидом: ногу собирали из 19 осколков. Чтобы снова блистать на каблуках, Гурченко понадобились годы тренировок.
В своих мемуарах Гурченко писала: &laquo;Я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны &mdash; это музыка! Мама утверждает, что прежде, чем заговорить, я запела. Петь мне, видимо, было проще&raquo;. Песни Гурченко &laquo;Пять минут&raquo;, &laquo;Еще не раз вы вспомните меня&raquo;, &laquo;Петербург-Ленинград&raquo; (в дуэте с Борисом Моисеевым) и другие стали культовыми. Кроме того, актриса играла в театре &laquo;Современник&raquo;, Московском театре сатиры и театре Антона Чехова. В своих мемуарах Гурченко писала: &laquo;Я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны &mdash; это музыка! Мама утверждает, что прежде, чем заговорить, я запела. Петь мне, видимо, было проще&raquo;. Песни Гурченко &laquo;Пять минут&raquo;, &laquo;Еще не раз вы вспомните меня&raquo;, &laquo;Петербург-Ленинград&raquo; (в дуэте с Борисом Моисеевым) и другие стали культовыми. Кроме того, актриса играла в театре &laquo;Современник&raquo;, Московском театре сатиры и театре Антона Чехова.
После смерти Гурченко актер Олег Табаков назвал ее &laquo;бойцом&raquo; и &laquo;талантливым человеком, который многое умел из того, что другие не умели&raquo;. &laquo;О своей любви к профессии умела рассказать не словами, а профессией&raquo;, &mdash; отметил Табаков в передаче &laquo;Вести&raquo;. Также артист рассказал, что ему приходилось целоваться с Гурченко в пьесе Виктора Розова &laquo;В день свадьбы&raquo;. По словам Табакова, на сцене и в кадре &laquo;она была настоящей и делала все, что могла&raquo;. На фото: народные артисты СССР Людмила Гурченко и Олег Табаков, 1988 год После смерти Гурченко актер Олег Табаков назвал ее &laquo;бойцом&raquo; и &laquo;талантливым человеком, который многое умел из того, что другие не умели&raquo;. &laquo;О своей любви к профессии умела рассказать не словами, а профессией&raquo;, &mdash; отметил Табаков в передаче &laquo;Вести&raquo;. Также артист рассказал, что ему приходилось целоваться с Гурченко в пьесе Виктора Розова &laquo;В день свадьбы&raquo;. По словам Табакова, на сцене и в кадре &laquo;она была настоящей и делала все, что могла&raquo;. На фото: народные артисты СССР Людмила Гурченко и Олег Табаков, 1988 год
Во втором и третьем фильме из серии фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века Гурченко сыграла герцогиню Иоганну Ангальт-Цербстскую. На фото: Кристина Орбакайте и Людмила Гурченко в фильме «Виват, гардемарины!» (1991) Во втором и третьем фильме из серии фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века Гурченко сыграла герцогиню Иоганну Ангальт-Цербстскую. На фото: Кристина Орбакайте и Людмила Гурченко в фильме «Виват, гардемарины!» (1991)
С шестым мужем, кинопродюсером Сергеем Сениным, Гурченко прожила в браке с 1993 года до ее смерти. С шестым мужем, кинопродюсером Сергеем Сениным, Гурченко прожила в браке с 1993 года до ее смерти.
Артистка с размахом отпраздновала свой 75-летний юбилей 12 ноября 2010 года. Ее поздравили премьер-министр Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев и глава Белоруссии Александр Лукашенко. В бенефисе &laquo;Марковна. Перезагрузка&raquo; на НТВ артистка выступила в образе Леди Гаги и исполнила несколько песен в дуэте с коллегами. В начале февраля 2011 года она приняла участие в съемках фильма &laquo;Легенда. Людмила Гурченко&raquo; в Киеве, а позже сломала бедро. Актрису госпитализировали, провели операцию. Состояние Гурченко ухудшилось, и 30 марта она скончалась от сердечной недостаточности. Артистку похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с Олегом Янковским и Вячеславом Тихоновым. Артистка с размахом отпраздновала свой 75-летний юбилей 12 ноября 2010 года. Ее поздравили премьер-министр Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев и глава Белоруссии Александр Лукашенко. В бенефисе &laquo;Марковна. Перезагрузка&raquo; на НТВ артистка выступила в образе Леди Гаги и исполнила несколько песен в дуэте с коллегами. В начале февраля 2011 года она приняла участие в съемках фильма &laquo;Легенда. Людмила Гурченко&raquo; в Киеве, а позже сломала бедро. Актрису госпитализировали, провели операцию. Состояние Гурченко ухудшилось, и 30 марта она скончалась от сердечной недостаточности. Артистку похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с Олегом Янковским и Вячеславом Тихоновым.

10 лет со дня смерти Людмилы Гурченко

Народная артистка СССР Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1953 году она переехала в Москву и поступила во ВГИК. Дебютным фильмом актрисы стала лента «Дорога правды». Далее последовали всеми любимые «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и многие другие. Также она трудилась в театрах, снималась в передачах, исполняла песни и писала мемуары. Артистки не стало 10 лет назад: она умерла на 76-м году жизни от сердечной недостаточности. Вспоминаем главные вехи жизни актрисы в нашей фотогалерее.
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