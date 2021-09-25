«Великая эпоха русской музыки»: 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича

25 сентября исполнилось 115 лет со дня рождения композитора и педагога Дмитрия Шостаковича. Во время обучения в Петроградской консерватории в 1919 году он написал свое первое крупное произведение — «Скерцо fis-moll».

Популярность пришла к Шостаковичу в 20 лет — в 1927 году на Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве, где он исполнил Первую сонату собственного сочинения. Шостаковича заметил немецкий композитор Бруно Вальтер и попросил прислать ему партитуру в Берлин. После этого симфонию Шостаковича начали исполнять не только в Германии, но и в США.

15 симфоний композитора его современники называли «великой эпохой русской и мировой музыки». Подробнее о творческом пути Шостаковича — в фотоподборке «Газеты.Ru».