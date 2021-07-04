15 лет назад не стало Андрея Краско

Российский актер Андрей Краско родился 10 августа 1957 года в семье народного артиста страны Ивана Краско. В юношестве он метался между разными профессиями, однако в итоге решил пойти по стопам отца. В 1979-м Краско-младший окончил ныне Российский государственный институт сценических искусств, тогда же его приняли в Томский театр юного зрителя. Параллельно актер дебютировал в кино, снявшись в короткометражке «Личное свидание». Наиболее известными киноработами артиста являются роли в таких проектах как «Я остаюсь», «Блокпост», «72 метра», «Американка», «Псы», «Грозовые ворота», «72 метра», «Брат», «Жмурки», «9 рота» и «Сестры».



Андрея Краско не стало 4 июля 2006 года, на тот момент артисту было всего 48 лет. Причиной смерти была названа сердечная недостаточность.