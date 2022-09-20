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Все фильмы Сергея Бодрова, кроме «Брата»

20 сентября исполняется 20 лет со дня смерти советского и российского актера, кинорежиссера, сценариста и телеведущего Сергея Бодрова-младшего.

За свою актерскую карьеру он снялся в 11 картинах, включая главные роли в фильмах «Кавказский пленник» (1996), «Брат» (1997), «Стрингер» (1998), «Восток-Запад» (1999), «Брат 2» (2000) и «Медвежий поцелуй» (2002). Сам он не считал себя артистом — не было у него и профильного образования.

«Я всегда и везде говорю: «Я не артист, я не артист, — я не артист». А мне: «Нет, вы артист!». А я: «Артист — это совсем другое. Это другие люди, другая конституция. Роль для меня — это не профессия. Это поступок, который совершаешь», — рассказывал Бодров.

Фильмы Бодрова, о которых не все помнят (в отличие от «Брата»), — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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