Погасшая звезда: 40 лет со дня рождения Юлии Началовой

Певица Юлия Началова родилась в Воронеже 31 января 1981 года в семье композитора и аранжировщика Виктора Началова. В 1986 году она дебютировала на сцене городской филармонии с песнями, написанными ее отцом. После победы на конкурсе «Утренняя звезда» в начале 1990-х ее семья переехала в Москву. Первый альбом Началовой вышел в 1995 году, а песня «Герой не моего романа» 1997 года стала главным хитом певицы.



С 2001 по 2004 год была в браке с певцом Дмитрием Ланским. Второй раз Началова вышла замуж в 2006 году за футболиста Евгения Алдонина, от которого родила дочь. В 2011 году пара развелась. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. В последние годы жизни встречалась с судьей Нижегородского областного суда Вячеславом Кудрей.



В марте 2019 года певицу госпитализировали в больницу с начинающейся гангреной ноги и осложнениями от подагры. Вечером 16 марта Началова умерла от заражения крови и сердечной недостаточности.