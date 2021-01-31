Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
После успеха на конкурсе «Утренняя звезда» и переезда в Москву Началова стала ведущей музыкальной детской передачи «Там-там новости». Ее популярность росла, и в 1995 году 14-летняя певица одержала победу на международном вокальном конкурсе «Большое яблоко» в Нью-Йорке. В том же году вышел ее дебютный альбом «Ах, школа, школа». На фото: Юлия Началова в 1995 году После успеха на конкурсе «Утренняя звезда» и переезда в Москву Началова стала ведущей музыкальной детской передачи «Там-там новости». Ее популярность росла, и в 1995 году 14-летняя певица одержала победу на международном вокальном конкурсе «Большое яблоко» в Нью-Йорке. В том же году вышел ее дебютный альбом «Ах, школа, школа». На фото: Юлия Началова в 1995 году
В начале 2000-х Началова снялась в проекте Первого канала «Последний герой». В это же время вышло несколько фильмов с ее участием: «Герой ее романа», названный в честь главного хита певицы, «Бомба для невесты» с Дмитрием Харатьяном, и новогодний мюзикл «Три Мушкетера» с Владимиром Зеленским. На фото: Юлия Началова на съемках &laquo;Голубого огонька&raquo;, 2004 год В начале 2000-х Началова снялась в проекте Первого канала «Последний герой». В это же время вышло несколько фильмов с ее участием: «Герой ее романа», названный в честь главного хита певицы, «Бомба для невесты» с Дмитрием Харатьяном, и новогодний мюзикл «Три Мушкетера» с Владимиром Зеленским. На фото: Юлия Началова на съемках &laquo;Голубого огонька&raquo;, 2004 год
В середине десятилетия Началова выпустила несколько новых альбомов &ndash; «Музыка любви», «Давай поговорим о любви» и «Разные песни о главном». В 2005 году ее первый диск был переиздан под названием «Детский альбом», а в 2008 году вышел сборник лучших песен. На фото: Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, 2004 год В середине десятилетия Началова выпустила несколько новых альбомов &ndash; «Музыка любви», «Давай поговорим о любви» и «Разные песни о главном». В 2005 году ее первый диск был переиздан под названием «Детский альбом», а в 2008 году вышел сборник лучших песен. На фото: Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, 2004 год
Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина 1 июня 2006 года. Их свадьба прошла в концертном зале «Россия». На торжестве присутствовали Лариса Долина, Надежда Бабкина, Лолита, Валерий Газзаев, Вячеслав Фетисов и другие друзья молодоженов. На фото: футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин и певица Юлия Началова во время свадебной церемонии, 2006 год Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина 1 июня 2006 года. Их свадьба прошла в концертном зале «Россия». На торжестве присутствовали Лариса Долина, Надежда Бабкина, Лолита, Валерий Газзаев, Вячеслав Фетисов и другие друзья молодоженов. На фото: футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин и певица Юлия Началова во время свадебной церемонии, 2006 год
В 2007 году Началова решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Для этого она отправилась в Лос-Анджелес, однако хирургическое вмешательство прошло неудачно. На борту самолета в Россию у певицы открылось кровотечение, начался жар и поднялась температура. Ей пришлось вернуться на маммопластику в США, где во время повторной операции врачи удалили импланты. На фото: Юлия Началова на открытии 23-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, 2010 год В 2007 году Началова решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Для этого она отправилась в Лос-Анджелес, однако хирургическое вмешательство прошло неудачно. На борту самолета в Россию у певицы открылось кровотечение, начался жар и поднялась температура. Ей пришлось вернуться на маммопластику в США, где во время повторной операции врачи удалили импланты. На фото: Юлия Началова на открытии 23-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, 2010 год
В 2010 году Началова познакомилась с продюсером Уолтером Афанасьевым, автором хитов «All I Want for Christmas Is You» и &laquo;My heart will go on&raquo;. На протяжении двух лет они работали над записью ее англоязычного альбома «Wild Butterfly». На фото: певицы Юлия Началова и Наташа Королева, 2010 год В 2010 году Началова познакомилась с продюсером Уолтером Афанасьевым, автором хитов «All I Want for Christmas Is You» и &laquo;My heart will go on&raquo;. На протяжении двух лет они работали над записью ее англоязычного альбома «Wild Butterfly». На фото: певицы Юлия Началова и Наташа Королева, 2010 год
В 2012 году прошла презентация ее новой концертной программы «Непридуманные истории. Бенефис» в ГЦКЗ Россия. На середину 2010-х пришелся период активного сотрудничества с телевидением &ndash; Началова пришла в качестве гостя в программу «Наедине со всеми», стала наставницей шоу «Один в один!» и «Наш выход!» и ведущей программы «Два голоса» вместе с Дмитрием Шепелевым. На фото: певица Юлия Началова и участник команды &laquo;Уральские пельмени&raquo; Андрей Рожков во время съемок новогоднего шоу &laquo;Уральские пельмени&raquo;, 2010 год В 2012 году прошла презентация ее новой концертной программы «Непридуманные истории. Бенефис» в ГЦКЗ Россия. На середину 2010-х пришелся период активного сотрудничества с телевидением &ndash; Началова пришла в качестве гостя в программу «Наедине со всеми», стала наставницей шоу «Один в один!» и «Наш выход!» и ведущей программы «Два голоса» вместе с Дмитрием Шепелевым. На фото: певица Юлия Началова и участник команды &laquo;Уральские пельмени&raquo; Андрей Рожков во время съемок новогоднего шоу &laquo;Уральские пельмени&raquo;, 2010 год
В 2018 году Началова дала большое интервью Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека», где рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем после операции. «Сейчас бы я сказала: девочки не нужно ничего с собой делать. Но тогда была еще молода и не понимала всего. Я выросла во времена кукол Barbie. Все девочки хотели быть похожи на них», &mdash; сказала певица. На фото: Александр Панайотов и Юлия Началова перед началом XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки &laquo;МУЗ-ТВ 2017&raquo; в СК &laquo;Олимпийский&raquo; в Москве В 2018 году Началова дала большое интервью Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека», где рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем после операции. «Сейчас бы я сказала: девочки не нужно ничего с собой делать. Но тогда была еще молода и не понимала всего. Я выросла во времена кукол Barbie. Все девочки хотели быть похожи на них», &mdash; сказала певица. На фото: Александр Панайотов и Юлия Началова перед началом XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки &laquo;МУЗ-ТВ 2017&raquo; в СК &laquo;Олимпийский&raquo; в Москве
В июне того же года Началова появилась вместе с дочерью Верой и ее крестной матерью, певицей Ларисой Долиной, на церемонии награждения Национальной телевизионной премии «Дай пять!» в Московском дворце молодежи. На фото: Юлия Началова и ее дочь Вера Алдонина на церемонии награждения национальной телевизионной премии &laquo;Дай пять!&raquo; в Московском дворце молодежи, 2018 год В июне того же года Началова появилась вместе с дочерью Верой и ее крестной матерью, певицей Ларисой Долиной, на церемонии награждения Национальной телевизионной премии «Дай пять!» в Московском дворце молодежи. На фото: Юлия Началова и ее дочь Вера Алдонина на церемонии награждения национальной телевизионной премии &laquo;Дай пять!&raquo; в Московском дворце молодежи, 2018 год
Началова вместе с дочерью выступила на 70-летии теле- и радиоведущего Юрия Николаева, с которым они познакомились на конкурсе «Утренняя звезда» в начале карьеры певицы. «С самого начала я понял, что девочка удивительная. В ней было столько позитива, столько органики, поведения перед камерами и на сцене», &mdash; вспомнил о ней Николаев. На фото: Юлия Началова во время выступления на концерте &laquo;Звездный юбилей Юрия Николаева&raquo;, посвященном 70-летию Юрия Николаева, в концертном зале &laquo;Крокус Сити Холл&raquo;, 2018 год Началова вместе с дочерью выступила на 70-летии теле- и радиоведущего Юрия Николаева, с которым они познакомились на конкурсе «Утренняя звезда» в начале карьеры певицы. «С самого начала я понял, что девочка удивительная. В ней было столько позитива, столько органики, поведения перед камерами и на сцене», &mdash; вспомнил о ней Николаев. На фото: Юлия Началова во время выступления на концерте &laquo;Звездный юбилей Юрия Николаева&raquo;, посвященном 70-летию Юрия Николаева, в концертном зале &laquo;Крокус Сити Холл&raquo;, 2018 год
На протяжении нескольких лет Началова боролась с осложнениями после неудачной операции. В последний год жизни у нее также был обнаружен сахарный диабет 2-го типа. В марте 2019 года она была госпитализирована с репетиции. Через несколько дней стало известно, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. После операции на ноге 16 марта 2019 года Началова умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Ее похоронили в Москве, на Троекуровском кладбище.На фото: могила певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве, 2019 год На протяжении нескольких лет Началова боролась с осложнениями после неудачной операции. В последний год жизни у нее также был обнаружен сахарный диабет 2-го типа. В марте 2019 года она была госпитализирована с репетиции. Через несколько дней стало известно, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. После операции на ноге 16 марта 2019 года Началова умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Ее похоронили в Москве, на Троекуровском кладбище.На фото: могила певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве, 2019 год

Погасшая звезда: 40 лет со дня рождения Юлии Началовой

Певица Юлия Началова родилась в Воронеже 31 января 1981 года в семье композитора и аранжировщика Виктора Началова. В 1986 году она дебютировала на сцене городской филармонии с песнями, написанными ее отцом. После победы на конкурсе «Утренняя звезда» в начале 1990-х ее семья переехала в Москву. Первый альбом Началовой вышел в 1995 году, а песня «Герой не моего романа» 1997 года стала главным хитом певицы.

С 2001 по 2004 год была в браке с певцом Дмитрием Ланским. Второй раз Началова вышла замуж в 2006 году за футболиста Евгения Алдонина, от которого родила дочь. В 2011 году пара развелась. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. В последние годы жизни встречалась с судьей Нижегородского областного суда Вячеславом Кудрей.

В марте 2019 года певицу госпитализировали в больницу с начинающейся гангреной ноги и осложнениями от подагры. Вечером 16 марта Началова умерла от заражения крови и сердечной недостаточности.
Скопировать ссылку