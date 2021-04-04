Вечно молодой: Антону Комолову — 45

Теле- и радиоведущий Антон Комолов родился 4 апреля 1976 года в Москве. В 1994 году он стал внештатным корреспондентом радиостанции «Максимум». А в 1997 году впервые появился на телеэкране в качестве ведущего музыкально-развлекательного телеканала BIZ-TV. На следующий год его пригласили стать одним из лиц «Mtv-Россия». В 1999-м он начал вести интерактивное шоу «Бодрое утро» с Ольгой Шелест. Шелест и Комолов стали одним из самых популярных и узнаваемых дуэтов среди российских телезрителей и радиослушателей.