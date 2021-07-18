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Фоторепортажи

«О чем говорят мужчины»: Барацу из «Квартета И» — 50

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Леонид Барац (в центре), Ростислав Хаит, Игорь Золотовицкий в&nbsp;сцене из&nbsp;спектакля &laquo;Быстрее, чем кролики&raquo; комического театра &laquo;Квартет И&raquo;, 2005 год Леонид Барац (в центре), Ростислав Хаит, Игорь Золотовицкий в&nbsp;сцене из&nbsp;спектакля &laquo;Быстрее, чем кролики&raquo; комического театра &laquo;Квартет И&raquo;, 2005 год
Актер Леонид Барац в&nbsp;сцене из&nbsp;спектакля &laquo;Квартетник&raquo;, 2019 год Актер Леонид Барац в&nbsp;сцене из&nbsp;спектакля &laquo;Квартетник&raquo;, 2019 год
Кадр из&nbsp;фильма &laquo;О чем еще говорят мужчины&raquo; (2011) Кадр из&nbsp;фильма &laquo;О чем еще говорят мужчины&raquo; (2011)
Василий Уткин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Дмитрий Марьянов и Александр Демидов в&nbsp;спектакле «День выборов» по&nbsp;пьесе Леонида Бараца, 2014 год Василий Уткин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Дмитрий Марьянов и Александр Демидов в&nbsp;спектакле «День выборов» по&nbsp;пьесе Леонида Бараца, 2014 год
Кадр из&nbsp;фильма &laquo;День радио&raquo; (2008) Кадр из&nbsp;фильма &laquo;День радио&raquo; (2008)
Лидер группы &laquo;Несчастный случай&raquo; Алексей Кортнев и участник &laquo;Квартета И&raquo; Леонид Барац во время юбилейного концерта группы, 2013 год Лидер группы &laquo;Несчастный случай&raquo; Алексей Кортнев и участник &laquo;Квартета И&raquo; Леонид Барац во время юбилейного концерта группы, 2013 год
Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов в&nbsp;фильме &laquo;О чем говорят мужчины&raquo;, 2009 год Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов в&nbsp;фильме &laquo;О чем говорят мужчины&raquo;, 2009 год
Актеры Леонид Барац, Нонна Гришаева и Дмитрий Марьянов в&nbsp;юбилейном концерте театра &laquo;Квартет И&raquo; &laquo;День Радио – 10 лет&raquo;, 2011 год Актеры Леонид Барац, Нонна Гришаева и Дмитрий Марьянов в&nbsp;юбилейном концерте театра &laquo;Квартет И&raquo; &laquo;День Радио – 10 лет&raquo;, 2011 год
Ксения Собчак и Леонид Барац во время футбольного турнира в&nbsp;честь 20-летия &laquo;Квартета И&raquo; в&nbsp;СК ЦСКА &laquo;Игровой&raquo;, 2013 год Ксения Собчак и Леонид Барац во время футбольного турнира в&nbsp;честь 20-летия &laquo;Квартета И&raquo; в&nbsp;СК ЦСКА &laquo;Игровой&raquo;, 2013 год
Максим Виторган и Леонид Барац в&nbsp;сцене из&nbsp;спектакля &raquo;…в Бореньке чего-то нет&raquo; комического театра &laquo;Квартет И&raquo;, 2016 год Максим Виторган и Леонид Барац в&nbsp;сцене из&nbsp;спектакля &raquo;…в Бореньке чего-то нет&raquo; комического театра &laquo;Квартет И&raquo;, 2016 год
Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Громкая связь&raquo; (2018) Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Громкая связь&raquo; (2018)
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Леонид Барац родился в еврейской семье журналиста и воспитательницы детского сада. В школе Барац постигал актерское мастерство в театральном кружке — там он познакомился со своим будущим коллегой по «Квартету И» Ростиславом Хаитом. В 1993 году четверо студентов ГИТИСа — Барац, Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин — образовали свою труппу. В 2001-м с оглушительным успехом прошла их постановка «День радио», по которой вскоре сняли одноименный фильм с Нонной Гришаевой, Александром Цекало и Максимом Виторганом.

Кстати, именно Барац выступил автором сценария ко всем фильмам «Квартета И», включая «О чем говорят мужчины», «Громкая связь», «Разговорник», «Громкая связь» и «День выборов». За пределами «Квартета И» актерская карьера Бараца не сложилась. Сейчас артист занят на съемках комедийного сериала «В Бореньке чего-то нет», основанного на одноименном спектакле «Квартета И», к которому он же написал сценарий. В 2020-м Барац в третий раз стал отцом.
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