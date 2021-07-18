18 июля 2021, 13:36 Фоторепортажи «О чем говорят мужчины»: Барацу из «Квартета И» — 50

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Леонид Барац родился в еврейской семье журналиста и воспитательницы детского сада. В школе Барац постигал актерское мастерство в театральном кружке — там он познакомился со своим будущим коллегой по «Квартету И» Ростиславом Хаитом. В 1993 году четверо студентов ГИТИСа — Барац, Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин — образовали свою труппу. В 2001-м с оглушительным успехом прошла их постановка «День радио», по которой вскоре сняли одноименный фильм с Нонной Гришаевой, Александром Цекало и Максимом Виторганом.



Кстати, именно Барац выступил автором сценария ко всем фильмам «Квартета И», включая «О чем говорят мужчины», «Громкая связь», «Разговорник», «Громкая связь» и «День выборов». За пределами «Квартета И» актерская карьера Бараца не сложилась. Сейчас артист занят на съемках комедийного сериала «В Бореньке чего-то нет», основанного на одноименном спектакле «Квартета И», к которому он же написал сценарий. В 2020-м Барац в третий раз стал отцом.