Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк отмечает 3 апреля юбилей. Будущая звезда сериала «Моя прекрасная няня» родилась в семье актрисы и телережиссера в Астрахани. В 1993-м Заворотнюк стала работать в легендарной «Табакерке», а самой заметной ее телеработой была озвучка Кристофера Робина в мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха». Народная известность к ней пришла в 2004 году, когда на канале СТС начался показ сериала «Моя прекрасная няня», в котором она выступила в главной роли. С тех пор Заворотнюк сыграла множество ролей и успешно освоила профессию телеведущей.



С августа 2019 года Заворотнюк перестала появляться на экране и прекратила работу в театре. Спустя несколько месяцев выяснилось, что актриса была госпитализирована с тяжелой болезнью. Позднее стало известно, что ей диагностировали рак мозга.