5 лет без Дэвида Боуи

Дэвид Боуи стал кумиром миллионов уже к началу 70-х — через несколько лет после того, как урожденный Джонс взял себе в качестве творческого псевдонима марку армейского ножа. К тому времени под новым именем он уже выпустил несколько пластинок — в том числе «Space Oddity» (1969) и «The Man Who Sold the World» (1970), примерил на себя образ инопланетянина, случайно оказавшегося на Земле. За последующие годы он снимался в кино (первой ролью был пришелец в фильме «Человек, который упал на Землю» , а вся его фильмография включает более 30 картин), продюсировал другие музыкальные группы (в начале 70-х Боуи сотрудничал с Лу Ридом, а также с Игги Попом и его группой The Stooges), выпустил свои альбомы тиражом в 136 миллионов, десять раз номинировался на «Грэмми» (и однажды получил эту награду, а потом, в 2006-м, заработал и почетный приз этой премии). В 2013-м Боуи снова вернулся — после почти десятилетнего перерыва он выпустил свой 27-й альбом «The Next Day»; а через три года в свой день рождения подарил своим поклонникам еще одну пластинку. Дэвид Боуи скончался 10 января 2016-го — всего через два дня после выхода «Blackstar», ставшего его лебединой песней.