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60 лет со дня рождения Дмитрия Хворостовского

16 октября исполняется 60 лет со дня рождения оперного певца Дмитрия Хворостовского. Будущий Народный артист России родился в Красноярске в семье инженера-химика и врача-гинеколога. Заниматься пением начал еще будучи подростком. Окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького и Красноярский институт искусств.

В 1989 году Хворостовский победил на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе (Уэльс). После этого ему предлагали ангажемент в лучших мировых театрах: Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне, Баварской государственной опере в Мюнхене и Берлинской опере, театре Ла Скала в итальянском Милане, Венской опере, театре Колон в Буэнос-Айресе и Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

С 1994 года Хворостовский жил в Лондоне, имел российское гражданство и британское подданство.

Обладатель баритона, Дмитрий Хворостовский исполнял не только оперные арии, но также и камерные произведения – романсы русских и иностранных композиторов, духовную музыку и патриотические песни. Устраивал благотворительные концерты, на которых собирал деньги в пользу больных детей.

В 2015 году у Хворостовского нашли опухоль мозга. В одном из интервью певец вспоминал о внезапно появившейся накануне заболевания депрессии. После двух лет борьбы с болезнью артист скончался в Лондоне – но похоронили его на Новодевичьем кладбище. Часть праха артиста отвезли в родной Красноярск.

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