Легенда Pink Floyd: 75 лет Дэвиду Гилмору

Участник рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор родился 6 марта 1946 года в Кембридже. Британец известен как один из самых талантливых гитаристов мира. Его стиль основан на блюзе, психоделическом роке и медленных выразительных бэндах. Также Гилмор выступал в качестве вокалиста, композитора и рекорд-продюсера других музыкантов. Помимо участия в группе он построил успешную сольную карьеру. За вклад в культурную жизнь Великобритании и активное участие в благотворительности артист произведен в чин командора ордена Британской империи.