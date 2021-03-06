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Первой группой Гилмора была The Jokers Wild, куда он пришел в 1964 году. С 1966-го он вместе с друзьями работал уличным музыкантом в Испании и Франции. Выступления не приносили необходимого для жизни дохода: в 1992 году Гилмор рассказал на радио BBC, что в то время попал в больницу с истощением Первой группой Гилмора была The Jokers Wild, куда он пришел в 1964 году. С 1966-го он вместе с друзьями работал уличным музыкантом в Испании и Франции. Выступления не приносили необходимого для жизни дохода: в 1992 году Гилмор рассказал на радио BBC, что в то время попал в больницу с истощением
С будущими участниками группы Pink Floyd Сидом Барреттом и Роджером Уотерсом Гилмор познакомился во время обучения в кембриджской Перс Скул. Параллельно с подготовкой к экзамену A-level для поступления в университет музыканты тренировали игру на гитаре. На фото: Pink Floyd во время концерта в Нанте, 1988 год С будущими участниками группы Pink Floyd Сидом Барреттом и Роджером Уотерсом Гилмор познакомился во время обучения в кембриджской Перс Скул. Параллельно с подготовкой к экзамену A-level для поступления в университет музыканты тренировали игру на гитаре. На фото: Pink Floyd во время концерта в Нанте, 1988 год
После возвращения Гилмора в Великобританию в 1967 году ударник Ник Мейсон пригласил его в Pink Floyd вместо Барретта. Основатель группы больше не мог играть из-за нестабильного поведения, связанного с интенсивным употреблением психоделических наркотиков. На фото: Гилмор во время концерта Pink Floyd в 1977 году После возвращения Гилмора в Великобританию в 1967 году ударник Ник Мейсон пригласил его в Pink Floyd вместо Барретта. Основатель группы больше не мог играть из-за нестабильного поведения, связанного с интенсивным употреблением психоделических наркотиков. На фото: Гилмор во время концерта Pink Floyd в 1977 году
В 1986 году Уотерс покинул группу, которая, по его словам, &laquo;исчерпала свои творческие возможности&raquo;. У руля Pink Floyd встал Гилмор, взявший на себя менеджмент группы. После выхода альбома &laquo;A Momentary Lapse of Reason&raquo; в группу вернулся Райт. Он стал соавтором диска &laquo;The Division Bell&raquo; (1994). На фото: Ник Мейсон и Дэвид Гилмор на космодроме Байконур, 1988 год В 1986 году Уотерс покинул группу, которая, по его словам, &laquo;исчерпала свои творческие возможности&raquo;. У руля Pink Floyd встал Гилмор, взявший на себя менеджмент группы. После выхода альбома &laquo;A Momentary Lapse of Reason&raquo; в группу вернулся Райт. Он стал соавтором диска &laquo;The Division Bell&raquo; (1994). На фото: Ник Мейсон и Дэвид Гилмор на космодроме Байконур, 1988 год
После окончательного ухода Барретта Гилмор занял позицию ведущего барабанщика Pink Floyd и начал исполнять часть вокальных партий. Постепенно в лидеры группы вырвался Уотерс, который подготовил большую часть материала для пластинок Animals, The Wall и The Final Cut &mdash; последний стал практически сольным произведением Уотерса После окончательного ухода Барретта Гилмор занял позицию ведущего барабанщика Pink Floyd и начал исполнять часть вокальных партий. Постепенно в лидеры группы вырвался Уотерс, который подготовил большую часть материала для пластинок Animals, The Wall и The Final Cut &mdash; последний стал практически сольным произведением Уотерса
Во время записи альбома The Wall (1979) из группы ушел клавишник Ричард Райт. Из-за того, что Уотерс перетягивал на себя одеяло в группе, Гилмор пытался реализовывать свой творческий потенциал в сольных альбомах &laquo;David Gilmour&raquo; (1978) и &laquo;About Face&raquo; (1984). На фото: Дэвид Гилмор, Ник Мейсон и Ричард Райт в 1988 году Во время записи альбома The Wall (1979) из группы ушел клавишник Ричард Райт. Из-за того, что Уотерс перетягивал на себя одеяло в группе, Гилмор пытался реализовывать свой творческий потенциал в сольных альбомах &laquo;David Gilmour&raquo; (1978) и &laquo;About Face&raquo; (1984). На фото: Дэвид Гилмор, Ник Мейсон и Ричард Райт в 1988 году
В 2009 году за достижения в области музыки Гилмор получил звание почетного доктора искусств кембриджского университета Англия Раскин. Журналы Classic Rock и Rolling Stone включили его в свои списки величайших гитаристов планеты. На фото: Дэвид Гилмор в Букингемском дворце после награждения за заслуги в музыке, 2003 год В 2009 году за достижения в области музыки Гилмор получил звание почетного доктора искусств кембриджского университета Англия Раскин. Журналы Classic Rock и Rolling Stone включили его в свои списки величайших гитаристов планеты. На фото: Дэвид Гилмор в Букингемском дворце после награждения за заслуги в музыке, 2003 год
После ухода Уотерса Гилмор купил дом на воде &laquo;Астория&raquo;, расположенный на реке Темзе. Музыкант переоборудовал помещение в звукозаписывающую студию, в которой были записаны альбомы группы &laquo;A Momentary Lapse of Reason&raquo; (1987), &laquo;The Division Bell&raquo; (1994) и &laquo;The Endless River&raquo; (2014). Также Гилмор записал в этой студии свои сольные пластинки &laquo;On an Island&raquo; (2006) и &laquo;Rattle That Lock&raquo; (2015) После ухода Уотерса Гилмор купил дом на воде &laquo;Астория&raquo;, расположенный на реке Темзе. Музыкант переоборудовал помещение в звукозаписывающую студию, в которой были записаны альбомы группы &laquo;A Momentary Lapse of Reason&raquo; (1987), &laquo;The Division Bell&raquo; (1994) и &laquo;The Endless River&raquo; (2014). Также Гилмор записал в этой студии свои сольные пластинки &laquo;On an Island&raquo; (2006) и &laquo;Rattle That Lock&raquo; (2015)
Музыкант дважды был женат: в первом браке с актрисой Вирджинией Хасенбейн у него родились четверо детей. С 1994 года Гилмор женат на писательнице и журналистке Полли Сэмсон. В их семье также воспитывались четверо детей &mdash; артист усыновил ребенка Сэмсон от первого брака. На фото: Дэвид Гилмор с супругой на премьере фильма &laquo;Филомена&raquo; на 57-м Лондонском кинофестивале, 2013 год Музыкант дважды был женат: в первом браке с актрисой Вирджинией Хасенбейн у него родились четверо детей. С 1994 года Гилмор женат на писательнице и журналистке Полли Сэмсон. В их семье также воспитывались четверо детей &mdash; артист усыновил ребенка Сэмсон от первого брака. На фото: Дэвид Гилмор с супругой на премьере фильма &laquo;Филомена&raquo; на 57-м Лондонском кинофестивале, 2013 год
На протяжении всей карьеры Гилмор сотрудничал с благотворительными фондами. В 2005 году он выступил в составе Pink Floyd (включая Уотерса) на концерте Live 8, что увеличило продажи альбома &laquo;Echoes: The Best of Pink Floyd&raquo; на 1343%. Все вырученные средства были пожертвованы на благотворительность. После этого выступления Гилмор заявил, что воссоединения коллектива больше не будет. В 2014 году группа распалась официально На протяжении всей карьеры Гилмор сотрудничал с благотворительными фондами. В 2005 году он выступил в составе Pink Floyd (включая Уотерса) на концерте Live 8, что увеличило продажи альбома &laquo;Echoes: The Best of Pink Floyd&raquo; на 1343%. Все вырученные средства были пожертвованы на благотворительность. После этого выступления Гилмор заявил, что воссоединения коллектива больше не будет. В 2014 году группа распалась официально

Легенда Pink Floyd: 75 лет Дэвиду Гилмору

Участник рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор родился 6 марта 1946 года в Кембридже. Британец известен как один из самых талантливых гитаристов мира. Его стиль основан на блюзе, психоделическом роке и медленных выразительных бэндах. Также Гилмор выступал в качестве вокалиста, композитора и рекорд-продюсера других музыкантов. Помимо участия в группе он построил успешную сольную карьеру. За вклад в культурную жизнь Великобритании и активное участие в благотворительности артист произведен в чин командора ордена Британской империи.
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