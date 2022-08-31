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Катрин Денев, Джулианна Мур и Хиллари Клинтон: как прошло открытие Венецианского кинофестиваля

31 августа на сцене Дворца кино в Италии состоялось открытие 79-го международного Венецианского кинофестиваля, который продлится до 10 сентября. В этом году во главе международного жюри лауреатка премии «Оскар» актриса Джулианна Мур.

Фильмом открытия стала трагикомедия Ноа Баумбаха «Белый шум» (White Noise) производства Netflix. Главные роли исполнили актеры Адам Драйвер и Грета Гервиг. На церемонию открытия пришла вся съемочная группа.

В конкурсных работах также участвуют звезды Голливуда — Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Пенелопа Крус. На смотр также придут лауреаты Венецианского кинофестиваля — Даррен Аронофски и Алехандро Гонсалес Иньярриту. Вместе с ними в основном конкурсе будет участвовать Мартин Макдона и Джафар Панахи и Фдерерик Уайзман.

Вне конкурса будут показаны работы 19 кинематографистов. Среди них такие режиссеры, как Ларс фон Триер, Пол Шредер, Ким Ки Дук, Оливер Стоун, Сергей Лозница, Джанфранко Рози.

Церемонии открытия и закрытия проведет испанская актриса Росно Муньос.

Как прошла церемония открытия кинофестиваля — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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