«Ни шагу назад!»: 80 лет назад появились агитплакаты «Окна ТАСС»

Через неделю после начала Великой Отечественной войны — 27 июня 1941 года — был запущен проект «Окна ТАСС» для поднятия духа советских солдат. Он представлял собой серию агитационных плакатов в стиле «Окон РОСТА». В первый месяц войны художники выпустили 119 плакатов общим тиражом 7200 штук, которые распространялись почти во всех крупных городах СССР.



Над «Окнами ТАСС» вручную работали художники Виктор Слыщенко, Николай Игнатьев, Михаил Черемных, Петр Шухмин, Николай Радлов, Петр Котов, Василий Селиванов, Моисей Ваксер, Леонид Торич и многие другие. Наиболее известными художниками политических плакатов были Кукрыниксы — Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. Они написали знаменитые листовки «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», «На приеме у бесноватого главнокомандующего», «Потеряла я колечко» и множество карикатур для журналов.



Главными авторами текстов к «Окнам ТАСС» были Демьян Бедный, Александр Жаров, Василий Лебедев-Кумач, Самуил Маршак. Также в создании проекта участвовали журналист Израиль Анцелович, редактор Григорий Кофман и многие другие авторы. Благодаря острому юмору и сатире над врагом «Окна ТАСС» были очень популярны во время войны. С 1941 по 1945 год московская редакция выпустила около 1500 плакатов тиражом более 2 млн экземпляров.



Самые известные агитплакаты «Окна ТАСС» — в фотоподборке «Газеты.Ru».