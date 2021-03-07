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Роли Андрея Миронова в кино стали золотой классикой советского комедийного кинематографа. Он играл в театре, озвучивал мультфильмы, но квинтэссенцией всех его работ стала роль Фигаро в спектакле Московского театра Сатиры «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Роли Андрея Миронова в кино стали золотой классикой советского комедийного кинематографа. Он играл в театре, озвучивал мультфильмы, но квинтэссенцией всех его работ стала роль Фигаро в спектакле Московского театра Сатиры «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
Свою первую главную роль Андрей Миронов, начинающий актер Московского театра Сатиры, сыграл в романтической комедии «Три плюс два», которая сразу принесла ему всесоюзную популярность. На фото: Андрей Миронов и Наталья Фатеева в фильме «Три плюс два», 1963 год Свою первую главную роль Андрей Миронов, начинающий актер Московского театра Сатиры, сыграл в романтической комедии «Три плюс два», которая сразу принесла ему всесоюзную популярность. На фото: Андрей Миронов и Наталья Фатеева в фильме «Три плюс два», 1963 год
Перед тем, как Миронов исполнил свои главные роли, начинающей звезде дали ответственное задание сыграть Фридриха Энгельса в историко-революционном фильме «Год как жизнь», съемки которого проходили в ГДР в 1965 году Перед тем, как Миронов исполнил свои главные роли, начинающей звезде дали ответственное задание сыграть Фридриха Энгельса в историко-революционном фильме «Год как жизнь», съемки которого проходили в ГДР в 1965 году
Семидесятые годы становятся зенитом славы Миронова &mdash; на экраны с его участием выходят «Старики-разбойники», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки» «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие всенародно любимые картины. На фото: Людмила Гурченко и Андрей Миронов в фильме «Соломенная шляпка» (1974) Семидесятые годы становятся зенитом славы Миронова &mdash; на экраны с его участием выходят «Старики-разбойники», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки» «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие всенародно любимые картины. На фото: Людмила Гурченко и Андрей Миронов в фильме «Соломенная шляпка» (1974)
В октябре 1974 года Андрею Миронову было присвоено звание «Заслуженного артиста РСФСР» В октябре 1974 года Андрею Миронову было присвоено звание «Заслуженного артиста РСФСР»
В марте 1972 года Андрей Миронов вышел на сцену Театра сатиры в роли Хлестакова в постановке «Ревизора», после чего отправился с театром на заграничные гастроли. На фото: актеры Татьяна Васильева, Андрей Миронов и Вера Васильева в сцене из спектакля &laquo;Ревизор&raquo; В марте 1972 года Андрей Миронов вышел на сцену Театра сатиры в роли Хлестакова в постановке «Ревизора», после чего отправился с театром на заграничные гастроли. На фото: актеры Татьяна Васильева, Андрей Миронов и Вера Васильева в сцене из спектакля &laquo;Ревизор&raquo;
В 1973 году у Андрея Миронова и актрисы Екатериной Градовой родилась дочь Мария, а в 1976 году супруги расстались. Мария Миронова продолжила семейную традицию и стала актрисой. Впервые она появилась в кино в 1981 году, когда ей было восемь лет, в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». На фото: Андрей Миронов с дочерью Машей, 1980 год В 1973 году у Андрея Миронова и актрисы Екатериной Градовой родилась дочь Мария, а в 1976 году супруги расстались. Мария Миронова продолжила семейную традицию и стала актрисой. Впервые она появилась в кино в 1981 году, когда ей было восемь лет, в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». На фото: Андрей Миронов с дочерью Машей, 1980 год
В 1980 году Миронову присваивают звание «Народного артиста РСФСР». В этом же году он сыграл в театре в новой версии «Трехгрошовой пьесы» Бертольда Брехта В 1980 году Миронову присваивают звание «Народного артиста РСФСР». В этом же году он сыграл в театре в новой версии «Трехгрошовой пьесы» Бертольда Брехта
«С точки зрения открытия в себе новых возможностей кино мне мало что дало... В театре я используюсь в самых разных планах. В кино &mdash; пока очень однопланово», &mdash; признавался Миронов в интервью. На фото: Андрей Миронов на съемках фильма «Победа», 1985 год «С точки зрения открытия в себе новых возможностей кино мне мало что дало... В театре я используюсь в самых разных планах. В кино &mdash; пока очень однопланово», &mdash; признавался Миронов в интервью. На фото: Андрей Миронов на съемках фильма «Победа», 1985 год
Самым плодотворным сотрудничеством для Миронова в кино стала работа с Эльдаром Рязановым &mdash; с 1963 года по 1980 год они выпустили четыре фильма: «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России» и «О бедном гусаре замолвите слово». На фото: Андрей Миронов в картине «Невероятные приключения итальянцев в России», 1974 год Самым плодотворным сотрудничеством для Миронова в кино стала работа с Эльдаром Рязановым &mdash; с 1963 года по 1980 год они выпустили четыре фильма: «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России» и «О бедном гусаре замолвите слово». На фото: Андрей Миронов в картине «Невероятные приключения итальянцев в России», 1974 год
Среди звездных ролей Миронова отдельное место заняли созданные им образы в телефильмах Марка Захарова &mdash; «12 стульев» и «Обыкновенное чудо». На фото: Андрей Миронов и Любовь Полищук в фильме &laquo;12 стульев&raquo; (1976) Среди звездных ролей Миронова отдельное место заняли созданные им образы в телефильмах Марка Захарова &mdash; «12 стульев» и «Обыкновенное чудо». На фото: Андрей Миронов и Любовь Полищук в фильме &laquo;12 стульев&raquo; (1976)
Впервые пойманный в фильме «Берегись автомобиля» 1963 года тип беспринципного красавца Миронов закрепил в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая в 1968 году. На фото: Андрей Миронов и Анатолий Папанов в сцене из фильма «Бриллиантовая рука» Впервые пойманный в фильме «Берегись автомобиля» 1963 года тип беспринципного красавца Миронов закрепил в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая в 1968 году. На фото: Андрей Миронов и Анатолий Папанов в сцене из фильма «Бриллиантовая рука»
В 1983 году Миронов отправился на гастроли в США по линии Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом. В это же время на экраны вышел фильм Александра Митты «Сказка странствий» с его участием. На фото: Андрей Миронов и Татьяна Аксюта в картине &laquo;Сказка странствий&raquo; (1983) В 1983 году Миронов отправился на гастроли в США по линии Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом. В это же время на экраны вышел фильм Александра Митты «Сказка странствий» с его участием. На фото: Андрей Миронов и Татьяна Аксюта в картине &laquo;Сказка странствий&raquo; (1983)
Необычно сложились отношения у Миронова со спектаклем по пьесе Владимира Маяковского «Клоп» &mdash; придя в театр, он играл в нем роль Ивана Присыпкина, а через десять лет сменил ее на роль другого героя &mdash; Олега Баяна Необычно сложились отношения у Миронова со спектаклем по пьесе Владимира Маяковского «Клоп» &mdash; придя в театр, он играл в нем роль Ивана Присыпкина, а через десять лет сменил ее на роль другого героя &mdash; Олега Баяна
Одной из последних ролей Андрея Миронова в кино стала роль киномеханика в советском комедийном вестерне Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». На фото: Николай Караченцов и Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) Одной из последних ролей Андрея Миронова в кино стала роль киномеханика в советском комедийном вестерне Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». На фото: Николай Караченцов и Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Одним из самых проблемных фильмов в карьере Андрея Миронова стала картина «Блондинка за углом». Госкино сочло этот проект «порочащим социалистическую действительность» и запретило к показу. Для того чтобы добиться его выхода в прокат, у съемочной группы ушло два года на пересъемку и перемонтаж. На фото: Андрей Миронов и Татьяна Догилева в фильме &laquo;Блондинка за углом&raquo;, 1984 год Одним из самых проблемных фильмов в карьере Андрея Миронова стала картина «Блондинка за углом». Госкино сочло этот проект «порочащим социалистическую действительность» и запретило к показу. Для того чтобы добиться его выхода в прокат, у съемочной группы ушло два года на пересъемку и перемонтаж. На фото: Андрей Миронов и Татьяна Догилева в фильме &laquo;Блондинка за углом&raquo;, 1984 год
В апреле 1969 года в Театре сатиры состоялась премьера спектакля по пьесе Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором играли Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Татьяна Пельтцер и Валентин Гафт. Он продержался на сцене 18 лет. В 1987 году во время гастролей Театра сатиры с этим спектаклем в Риге Миронов потерял сознание на сцене. В местной больнице было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. Он умер 16 августа в возрасте 46 лет В апреле 1969 года в Театре сатиры состоялась премьера спектакля по пьесе Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором играли Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Татьяна Пельтцер и Валентин Гафт. Он продержался на сцене 18 лет. В 1987 году во время гастролей Театра сатиры с этим спектаклем в Риге Миронов потерял сознание на сцене. В местной больнице было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. Он умер 16 августа в возрасте 46 лет

«Кино мне мало что дало»: жизнь и роли Андрея Миронова

Легенда советского театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Миронов родился 80 лет назад, 7 марта 1941 года, в семье эстрадных артистов.

Впервые он попытался (безуспешно) сняться в кино в массовке фильма Александра Птушко 1952 года «Садко», а в девятом классе записался в школьную театральную студию. В 1958 году поступил в театральное училище им. Щукина, в 1961 году дебютировал на экране в фильме «А если это любовь?», а в 1962 году поступил в труппу театра Сатиры.

За 25 лет своей карьеры Андрей Миронов стал одним из самых узнаваемых советских актеров и прославился благодаря фильмам «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Мой друг Иван Лапшин» и многим другим.
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