«Кино мне мало что дало»: жизнь и роли Андрея Миронова

Легенда советского театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Миронов родился 80 лет назад, 7 марта 1941 года, в семье эстрадных артистов.



Впервые он попытался (безуспешно) сняться в кино в массовке фильма Александра Птушко 1952 года «Садко», а в девятом классе записался в школьную театральную студию. В 1958 году поступил в театральное училище им. Щукина, в 1961 году дебютировал на экране в фильме «А если это любовь?», а в 1962 году поступил в труппу театра Сатиры.



За 25 лет своей карьеры Андрей Миронов стал одним из самых узнаваемых советских актеров и прославился благодаря фильмам «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Мой друг Иван Лапшин» и многим другим.