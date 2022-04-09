«Она происхождения более раннего даже, чем двадцатый век». 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной

10 апреля исполнилось бы 85 лет одной из крупнейших лирических поэтесс второй половины 20 века Белле Ахмадулиной. В ее стихах модернистские приемы органично сочетались с классической традицией. Без песен на ее стихи невозможно представить советские фильмы «Застава Ильича», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и многие другие.

Белла Ахмадулина родилась в 1937 году в Москве в семье партийного работника и переводчицы (а также майора КГБ и племянницы революционера Александра Стопани). Девочка начала писать стихи еще в школе, несколько лет занималась в литературном кружке при автомобильном заводе им. Сталина, написала собственное продолжение «Горя от ума». Позже все свои детские работы поэтесса назовет «чудовищными».

В начале 1960-х приобрела широкую известность, выступая на поэтических вечерах вместе с поэтами Андреем Вознесенским, Евгением Евтушенко и Робертом Рождественским.

В 1962 году вышел первый поэтический сборник «Струна». «Лирическая моя героиня, она происхождения более раннего даже, чем двадцатый век», – писала она сама о своей поэзии.

Ахмадулина также снялась в фильмах «Живет такой парень» (1964), «Спорт, спорт, спорт» (1970), «Ключ без права передачи» (1976) и выступила сценаристом драмы «Чистые пруды» (1965) и короткометражки «Стюардесса» (1967).

Поэтессу дважды представляли на соискание Нобелевской премии в области литературы.

Была замужем за поэтом Евгением Евтушенко, писателем Юрием Нагибиным и кинорежиссером Эльдаром Кулиевым. С четвертым мужем, театральным художником Борисом Мессерером, прожила в браке 36 лет.