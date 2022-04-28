Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Мостовой: я вчера увидел 15 минут женского футбола и смеялся... 22:49
Спикер парламента Грузии Папуашвили: Тбилиси не сможет ввести санкции... 22:49
В Госдуму внесен законопроект об упрощении трудоустройства... 22:46
Blizzard покажет мобильную игру во вселенной Warcraft 3 мая 22:39
Фигурист Кацалапов отказался говорить о том, на что потратит... 22:39
Зеленский: Украина не признает референдумы на территориях, не... 22:39
В Молдавии объяснили запрет на георгиевские ленты, назвав их... 22:29
Губерниев рассказал о конфликте с Тутберидзе 22:25
Блинкен: США решительно поддержат заявку Финляндии и Швеции... 22:25
McDonald's сообщила о $127 млн убытков из-за остановки работы... 22:20
Фото

Умер актер Сергей Карякин

Российский актер театра и кино Сергей Карякин умер на 51-м году жизни, сообщила в соцсетях его коллега, актриса Елена Ксенофонтова. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Рак языка актеру диагностировали уже в запущенной, четвертой, стадии.

Карякин родился в 1972 году в Томске. После школы поступил на режиссерский факультет культпросветучилища, но не завершил обучение и переехал в Москву. В 1997-м окончил актерский факультет школы-студии МХАТ (курс Авангарда Леонтьева). В разные годы служил в Московском новом драматическом театре, Московском театре имени Гоголя и в театре «Амадей».

Дебютом актера в кино стала роль Алеши в популярном телесериале «Мелочи жизни». Также он запомнился зрителям ролями в сериалах «Высший пилотаж», «Бедная Настя», «Ключи от бездны» и полнометражных фильмах «Атлантида», «Сверчок за очагом».

В 2006 году состоялась премьера «В круге первом» – сериала Глеба Панфилова. Картина стала первой масштабной экранизации произведения Александра Солженицына, сценарий написал сам автор. Карякин исполнил роль Дмитрия Сологдина.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 64-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 64-й день
«Мы не атакуем Россию, мы помогаем Украине». США выделят $33 млрд на военную помощь Киеву
Байден попросил конгресс выделить еще $33 млрд для помощи Украине
Какие автомобили самые беспроблемные на российском рынке
Сервис «Авто.ру» назвал самые ненадежные китайские автомобили
США решили не присоединяться к Международному уголовному суду для расследования действий ВС РФ
Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука нашли $467 тысяч и €87 тысяч
На Украине начали планировать эвакуацию мирных жителей из «Азовстали»
Председатель и генсек ОБСЕ объявили о скором закрытии СММ ОБСЕ на Украине
Новости
Песков: Путин сказал, что гражданские могут выйти с «Азовстали», это не тема переговоров
Мостовой: я вчера увидел 15 минут женского футбола и смеялся минут 20
Спикер парламента Грузии Папуашвили: Тбилиси не сможет ввести санкции, наносящие ущерб РФ
В Госдуму внесен законопроект об упрощении трудоустройства иностранных ИТ-специалистов
Blizzard покажет мобильную игру во вселенной Warcraft 3 мая
Фигурист Кацалапов отказался говорить о том, на что потратит деньги после встречи Собяниным
Зеленский: Украина не признает референдумы на территориях, не контролируемых Киевом
Все новости
Сможет ли ООН принести мир на Украину
В Госдуме выразили сомнения в эффективности визита Гутерриша в Киев
«Новая десантная самоходка «Лотос» может вести огонь без экипажа»
Главный конструктор рассказал, как новая боевая машина ВДВ работает «по проводам»
«Махинации под рублевым соусом»: почему Россия не приняла оплату газа для ФРГ
Энергетик Белогорьев объяснил, почему «Газпром» отказался от рублей своей бывшей «дочки»
«Великая Польша». По данным разведки Варшава готовит ввод войск на Украину
Глава СВР Нарышкин заявил, что Польша планирует взять под контроль Западную Украину
«Меня забрали ночью. Дали 10 минут». Ярошенко рассказал, как возвращался в Россию
Константин Ярошенко сообщил, что о возвращении в Россию узнал случайно
Шпаргалки Брандо, лошадь на убой и «дон» невпопад. Чего вы не знали о «Крестном отце»
10 малоизвестных фактов о трилогии «Крестный отец»
Бывалый советского кино: 95 лет со дня рождения Евгения Моргунова
«Мариновать свиной шашлык целую ночь – уже глупо»
Шеф-повар армянского ресторана рассказал, чем опасны готовые шашлыки в ведерках
Ростовский треугольник смерти. Тайна маньяков, которую нельзя разгадать
Историк опроверг все версии, объясняющие феномен «ростовского треугольника смерти»
Был ли Карлсон галлюцинацией, а Тараканище – пародией на Сталина?
Филолог рассказала о реальных и мнимых совпадениях в детских книгах
«Странно, что инфраструктура принадлежит россиянам». Потребители в Польше остались без газа
Несколько десятков районов Польши остались без газа после введения санкций против России
Усиленная защита: контроль за использованием персональных данных могут ужесточить
В Госдуме предложили улучшить защиту персональных данных россиян
«Сделать медицинскую быль немножко сказкой»: как рассказать ребенку про секс
Психолог и сексолог объяснили, как и когда можно говорить с ребенком о сексе

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+