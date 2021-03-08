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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева
В 2013 году Ивлеева завела блог в Инстаграме, где начала публиковать юмористические ролики. По словам Ивлеевой, именно популярность в соцсети помогла попасть ей на телевидение В 2013 году Ивлеева завела блог в Инстаграме, где начала публиковать юмористические ролики. По словам Ивлеевой, именно популярность в соцсети помогла попасть ей на телевидение
Анастасия Ивлеева с подругой Юлией Коваль во время учебы в &laquo;Останкино&raquo; Анастасия Ивлеева с подругой Юлией Коваль во время учебы в &laquo;Останкино&raquo;
Весной 2017 года Ивлеева стала ведущей программы «Орел и решка. Перезагрузка» на телеканалах «Пятница!» и «Интер» Весной 2017 года Ивлеева стала ведущей программы «Орел и решка. Перезагрузка» на телеканалах «Пятница!» и «Интер»
Соведущим Ивлеевой в &laquo;Орле и решке&raquo; стал украинский диджей и шоумен Антон Птушкин Соведущим Ивлеевой в &laquo;Орле и решке&raquo; стал украинский диджей и шоумен Антон Птушкин
В 2018 году Ивлеева была соведущей музыкальной премии МУЗ-ТВ вместо взявшей паузу Леры Кудрявцевой. На фото: ведущие Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев во время премии МУЗ-ТВ, 2018 год В 2018 году Ивлеева была соведущей музыкальной премии МУЗ-ТВ вместо взявшей паузу Леры Кудрявцевой. На фото: ведущие Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев во время премии МУЗ-ТВ, 2018 год
Анастасия Ивлеева, 2018 год Анастасия Ивлеева, 2018 год
Анастасия Ивлеева в программе &laquo;Вечерний Ургант&raquo; Анастасия Ивлеева в программе &laquo;Вечерний Ургант&raquo;
Анастасия Ивлеева и ее муж, рэпер Элджей Анастасия Ивлеева и ее муж, рэпер Элджей
В 2019 году Настя попала в ежегодный список Forbes «30 самых успешных россиян до 30 лет». По информации издания, за год первая леди Instagram заработала 900 тысяч долларов. А уже в 2020 году ей удалось преодолеть порог в 1 миллион долларов В 2019 году Настя попала в ежегодный список Forbes «30 самых успешных россиян до 30 лет». По информации издания, за год первая леди Instagram заработала 900 тысяч долларов. А уже в 2020 году ей удалось преодолеть порог в 1 миллион долларов

Настюшка-опасность: Ивлеевой — 30

Телеведущая, актриса и блогер с 18-миллионной аудиторией Анастасия Ивлеева родилась 8 марта 1991 года в деревне Разметелево Ленинградской области. После окончания школы она изучала рекламу и связи с общественностью в Санкт-Петербурге, а также работала хостес и мастером маникюра.

В 2013 году она начала вести блог с небольших юмористических видеороликов. После переезда в Москву в 2015 году Ивлеева поступила в школу-студию «Останкино» и подрабатывала менеджером в автосалоне. В 2016-м Ивлеева стала одной из ведущих шоу «Можно все» на канале «Ю». А через год вместе с шоуменом Антоном Птушкиным она начала вести трэвел-шоу «Орел и Решка», где за ней закрепилось прозвище «Настюшка-опасность».

Став популярной, Ивлеева вела крупные мероприятия (премии каналов МУЗ-ТВ, MusicBox) и снималась в клипах («Пьяная любовь» Димы Билана, «Не модные» Елены Темниковой). С 2018 года на YouTube выходит передача Ивлеевой AgentShow, гостями которой были Олег Газманов, Любовь Успенская, Лолита, Максим Галкин, Дима Билан и многие другие.

Из-за посещения Крыма в 2019 году ведущей закрыли въезд на Украину на три года. В сентябре 2019 года Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея (Алексей Узенюк).
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