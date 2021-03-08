Настюшка-опасность: Ивлеевой — 30

Телеведущая, актриса и блогер с 18-миллионной аудиторией Анастасия Ивлеева родилась 8 марта 1991 года в деревне Разметелево Ленинградской области. После окончания школы она изучала рекламу и связи с общественностью в Санкт-Петербурге, а также работала хостес и мастером маникюра.



В 2013 году она начала вести блог с небольших юмористических видеороликов. После переезда в Москву в 2015 году Ивлеева поступила в школу-студию «Останкино» и подрабатывала менеджером в автосалоне. В 2016-м Ивлеева стала одной из ведущих шоу «Можно все» на канале «Ю». А через год вместе с шоуменом Антоном Птушкиным она начала вести трэвел-шоу «Орел и Решка», где за ней закрепилось прозвище «Настюшка-опасность».



Став популярной, Ивлеева вела крупные мероприятия (премии каналов МУЗ-ТВ, MusicBox) и снималась в клипах («Пьяная любовь» Димы Билана, «Не модные» Елены Темниковой). С 2018 года на YouTube выходит передача Ивлеевой AgentShow, гостями которой были Олег Газманов, Любовь Успенская, Лолита, Максим Галкин, Дима Билан и многие другие.



Из-за посещения Крыма в 2019 году ведущей закрыли въезд на Украину на три года. В сентябре 2019 года Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея (Алексей Узенюк).