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Актер Ростислав Гулбис со своей девушкой на премьере фильма режиссера Никиты Аргунова &laquo;Кома&raquo;, 2020 год Актер Ростислав Гулбис со своей девушкой на премьере фильма режиссера Никиты Аргунова &laquo;Кома&raquo;, 2020 год
Ростислав Гулбис Ростислав Гулбис
Актеры Александр Петров (второй слева) и Ростислав Гулбис (второй справа) на съемках сериала &laquo;Полицейский с Рублёвки&raquo; Актеры Александр Петров (второй слева) и Ростислав Гулбис (второй справа) на съемках сериала &laquo;Полицейский с Рублёвки&raquo;
Ростислав Гулбис Ростислав Гулбис
Кадр из сериала &laquo;Полицейский с Рублёвки&raquo; Кадр из сериала &laquo;Полицейский с Рублёвки&raquo;
Актриса Рина Гришина и актер Ростислав Гулбис на премьере фильма &laquo;Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел. 2&raquo;, 2019 год Актриса Рина Гришина и актер Ростислав Гулбис на премьере фильма &laquo;Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел. 2&raquo;, 2019 год
Кадр из фильма &laquo;Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2&raquo; Кадр из фильма &laquo;Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2&raquo;
Ростислав Гулбис Ростислав Гулбис

Актер из «Полицейского с Рублевки» и «Чернобыля» умер в 32 года

Российский актер Ростислав Гулбис скончался на 33-м году жизни. По словам агента артиста, на съемках в Костроме у него случилось обострение панкреатита. Прощание с мужчиной состоится 3 июля. Согласно предварительной информации, его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Ростислав Гулбис родился в 1989 году в Москву. В его фильмографии значатся такие проекты, как «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Практика», «Кома» и «Проклятый чиновник».
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