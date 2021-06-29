Актер из «Полицейского с Рублевки» и «Чернобыля» умер в 32 года

Российский актер Ростислав Гулбис скончался на 33-м году жизни. По словам агента артиста, на съемках в Костроме у него случилось обострение панкреатита. Прощание с мужчиной состоится 3 июля. Согласно предварительной информации, его похоронят на Ваганьковском кладбище.



Ростислав Гулбис родился в 1989 году в Москву. В его фильмографии значатся такие проекты, как «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Практика», «Кома» и «Проклятый чиновник».