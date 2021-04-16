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Хелен Маккрори в кадре из сериала &laquo;Острые козырьки&raquo; Хелен Маккрори в кадре из сериала &laquo;Острые козырьки&raquo;
Хелен Маккрори с мужем, 2019 год Хелен Маккрори с мужем, 2019 год
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)&nbsp;- Warner Bros. Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)&nbsp;- Warner Bros.
Хелен Маккрори на премьере фильма «007: Координаты «Скайфолл»» в Лондоне, 2012 год Хелен Маккрори на премьере фильма «007: Координаты «Скайфолл»» в Лондоне, 2012 год
Кадр из сериала «Страшные сказки» (2015) Кадр из сериала «Страшные сказки» (2015)
Кадр из сериала «Доктор Кто» (2005) Кадр из сериала «Доктор Кто» (2005)
Кадр из фильма «Медея» (2014) Кадр из фильма «Медея» (2014)
Кадр из фильма «Джейн Остин» (2005) Кадр из фильма «Джейн Остин» (2005)
Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл» (2012) Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл» (2012)
Хелен Маккрори, 2015 год Хелен Маккрори, 2015 год
Хелен Маккрори на премьере фильма «007: Координаты «Скайфолл»» в Лондоне, 2012 год Хелен Маккрори на премьере фильма «007: Координаты «Скайфолл»» в Лондоне, 2012 год

Актриса Хелен Маккрори умерла в 52 года

На 53-м году жизни кончалась британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая в фильмах о Гарри Поттере и в сериале «Острые козырьки». Об этом сообщил ее муж, актер Дэмиэн Льюис, в Twitter.

«С горем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори скончалась дома», — говорится в сообщении. Актриса исполнила роль Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и роль Полли Грэй в сериале «Острые козырьки». Также она снялась в фильмах «007: Координаты «Скайфол», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Джейн Остин» и «Хранитель времени». Макрори была лауреатом премии BAFTA Cymru, дважды номинантом на Премию Лоренса Оливье. Маккрори получила широкую известноть как актриса классических постановок, в особенности по пьесам Чехова и Шекспира.
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