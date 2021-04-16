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Актриса Хелен Маккрори умерла в 52 года
На 53-м году жизни кончалась британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая в фильмах о Гарри Поттере и в сериале «Острые козырьки». Об этом сообщил ее муж, актер Дэмиэн Льюис, в Twitter.
«С горем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори скончалась дома», — говорится в сообщении. Актриса исполнила роль Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и роль Полли Грэй в сериале «Острые козырьки». Также она снялась в фильмах «007: Координаты «Скайфол», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Джейн Остин» и «Хранитель времени». Макрори была лауреатом премии BAFTA Cymru, дважды номинантом на Премию Лоренса Оливье. Маккрори получила широкую известноть как актриса классических постановок, в особенности по пьесам Чехова и Шекспира.
«С горем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори скончалась дома», — говорится в сообщении. Актриса исполнила роль Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и роль Полли Грэй в сериале «Острые козырьки». Также она снялась в фильмах «007: Координаты «Скайфол», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Джейн Остин» и «Хранитель времени». Макрори была лауреатом премии BAFTA Cymru, дважды номинантом на Премию Лоренса Оливье. Маккрори получила широкую известноть как актриса классических постановок, в особенности по пьесам Чехова и Шекспира.