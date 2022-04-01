Умерла актриса Александра Яковлева

1 апреля не стало российской актрисы Александры Яковлевой. Артистка, известная по фильмам «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим, скончалась на 65-м году жизни жизни.

Она родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 2003-м — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» (1979). В качестве режиссера в 1993 году поставила мелодраму «Паром «Анна Каренина».

В 2017 году ей диагностировали последнюю стадию рака груди, а в январе 2022-го Яковлева сообщила, что успешно прошла операцию по удалению опухоли и на реабилитацию уйдет три месяца.

«Когда я заболела очень тяжело раком, я поняла, что жизнь настолько коротка, то есть человек рождается и умирает, рождается и умирает, быстро очень. О чем мы спорим, чего мы грязь друг на друга льем, зачем мы завидуем и уничтожаем? Маленькая жизнь», — говорила она в одном из последних своих интервью.

Творческий путь Александры Яковлевой — в фотогалерее «Газеты.Ru».