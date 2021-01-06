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Кадр из фильма &laquo;Ночной Дозор&raquo; (2004) Кадр из фильма &laquo;Ночной Дозор&raquo; (2004)
Янина Дубовик и Алексей Маклаков в спектакле &laquo;Игра в фанты&raquo; в Новосибирском ТЮЗе, 1988 год Янина Дубовик и Алексей Маклаков в спектакле &laquo;Игра в фанты&raquo; в Новосибирском ТЮЗе, 1988 год
Алексей Маклаков в фильме «Время собирать камни» (2005) Алексей Маклаков в фильме «Время собирать камни» (2005)
Алексей Маклаков на съемках мюзикла &laquo;Казаки&raquo;, 2009 год Алексей Маклаков на съемках мюзикла &laquo;Казаки&raquo;, 2009 год
Алексей Маклаков в сериале «Солдаты» (2004&ndash;2013) Алексей Маклаков в сериале «Солдаты» (2004&ndash;2013)
Алексей Маклаков и Елена Проклова в спектакле «День палтуса», 2006 год Алексей Маклаков и Елена Проклова в спектакле «День палтуса», 2006 год
Алексей Маклаков в сериале «Солдаты» (2004&ndash;2013) Алексей Маклаков в сериале «Солдаты» (2004&ndash;2013)
Алексей Маклаков во время съемок фильма «Тупой жирный заяц», 2007 год Алексей Маклаков во время съемок фильма «Тупой жирный заяц», 2007 год
Алексей Маклаков с женой и дочерью, 2016 год Алексей Маклаков с женой и дочерью, 2016 год
Надежда Бабкина, Алексей Маклаков, Юрий Катаев и Олеся Железняк в спектакле &laquo;Горько!&raquo; на сцене театра &laquo;Русская песня&raquo; в Москве, 2020 год Надежда Бабкина, Алексей Маклаков, Юрий Катаев и Олеся Железняк в спектакле &laquo;Горько!&raquo; на сцене театра &laquo;Русская песня&raquo; в Москве, 2020 год

Юбилей Шматко: Алексею Маклакову — 60

Алексей Маклаков родился в 1961 году в Новосибирске (по другим данным — в Тамбове). В 1981-м он окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища, после чего некоторое время работал в Томском ТЮЗе и на радио, а также выходил на сцену новосибирского театра «Красный факел». На экране Маклаков дебютировал в телемелодраме «Перед свадьбой» в 1987-м, а спустя почти десять лет переехал в Москву, где устроился в местный Академический театр имени Маяковского. Народную славу артисту, впрочем, принесло не большое кино и не театр, а популярный сериал «Солдаты», где он сыграл прапорщика Шматко. Также на счету Алексея Маклакова, которому 6 января исполняется 60 лет, такие проекты, как «Ночной дозор» (и его продолжение), «Темный мир: Равновесие», «Есенин», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Суперменеджер, или Мотыга судьбы».
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