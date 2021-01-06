Юбилей Шматко: Алексею Маклакову — 60

Алексей Маклаков родился в 1961 году в Новосибирске (по другим данным — в Тамбове). В 1981-м он окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища, после чего некоторое время работал в Томском ТЮЗе и на радио, а также выходил на сцену новосибирского театра «Красный факел». На экране Маклаков дебютировал в телемелодраме «Перед свадьбой» в 1987-м, а спустя почти десять лет переехал в Москву, где устроился в местный Академический театр имени Маяковского. Народную славу артисту, впрочем, принесло не большое кино и не театр, а популярный сериал «Солдаты», где он сыграл прапорщика Шматко. Также на счету Алексея Маклакова, которому 6 января исполняется 60 лет, такие проекты, как «Ночной дозор» (и его продолжение), «Темный мир: Равновесие», «Есенин», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Суперменеджер, или Мотыга судьбы».