Золото гимнастики: Алексею Немову – 45

28 мая 45-й день рождения отмечает титулованный российских гимнаст Алексей Немов, ставший четырехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира. Немов среди российских гимнастов завоевал больше всех медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира – 24 награды.



Первая победа Немова датирована 1989 годом, он выиграл молодежное первенство СССР. С тех пор гимнаст стал добиваться выдающихся результатов, каждый год выигрывая различные старты. В 1996 году Немов в статусе лидера сборной России на Олимпийских играх в Атланте (США) стал двукратным олимпийским чемпионом, принеся также одну серебряную и три бронзовые медали. До следующих Игр в Сиднее Немов выиграл два чемпионата мира и стал победителем европейского первенства в Санкт-Петербурге. Неудивительно, что на Олимпиаде в Австралии россиянин принес сразу шесть медалей: две золотые, одну серебряную и три бронзовые.



Незадолго до Олимпиады в 2004 году в Афинах Немов получил травму, но на турнир все равно поехал в статусе лидера сборной России. Спортсмен подтвердил свой класс высоким уровнем программ, но его выступление на перекладине обернулось крупным скандалом. Арбитры поставили гимнасту заниженные оценки, что вызвало бурную реакцию зала – зрители своим ревом и свистом на протяжении десяти минут не давали выступить следующему спортсмену. Впервые в истории оценки Немова были пересмотрены, средний балл был поднят, однако этого было недостаточно – в Греции россиянин остался без подиума.



Немов, который занимает пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России, входит в общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации.