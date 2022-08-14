«Бедная овечка» и «Розовый фламинго»: Алене Свиридовой — 60

Будущая певица Алена Свиридова родилась в 1962 году в Керчи, позже семья переехала в Минск. Свою карьеру артистка начала в женском вокально-инструментальном ансамбле при профкоме Минского механического завода им. С. И. Вавилова.

В 1993 году Свиридова вышла в финал фестиваля «Песня-93» с композицией «Просто кончилась зима» и перебралась в Москву. Спустя год видеоклип «Розовый фламинго» занял первое место на канале «BIZ-TV». Потом был одноименный успешный первый альбом и еще три – «Ночью все иначе», «Линии жизни» и «Сирена».

Получила три статуэтки «Золотого граммофона» за песни «Бедная овечка» (1996 год), «Ой» (1999-й) и «Мое сердце» (2001-й).

Только в 2003 году Свиридова получила российское гражданство, а в 2004-м ей присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Участвовала в съемках мюзиклов «Старые песни о главном», «Старые песни о главном 2», «Старые песни о главном 3», «Три мушкетера» и «Лунный свет». Дважды снималась для журнала Playboy. Работала в театре «Школа современной пьесы». Написала приключенческий роман «Чемоданное настроение». Имеет двоих сыновей.