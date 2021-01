Ключ к успеху: два сына и пятнадцать «Грэмми» Алиши Киз

Певица Алиша Киз родилась в Нью-Йорке в семье помощницы адвоката и стюарда. Она начала заниматься музыкой с 14 лет. Через четыре недели после поступления в Колумбийский университет Киз бросила учебу ради сцены. Первой композицией, которую она выпустила в качестве профессиональной артистки стала песня «Dah Dee Dah (Sexy Thing)» из саундтрека к фильму «Люди в черном». Ее дебютный альбом «Songs in A Minor» 2001 года завоевал пять статуэток «Грэмми». В 2003 году вторая запись певицы «The Diary of Alicia Keys» стартовала с первого места в чартах США и принесла ей еще четыре премии «Грэмми».



В 2005 году Киз выступила в Бруклинской музыкальной академии для проекта «MTV Unplugged». Это выступление стало вторым по популярности в рамках этой серии, уступив лишь концерту Nirvana 1994 года. Ее третий студийный альбом «As I Am» вышел в 2007 году и разошелся тиражом 742 тысячи экземпляров в первую неделю, а в декабре 2009 года вышел диск «The Element of Freedom». После выхода альбома «Girl on Fire» в 2012 году она стала первой певицей, трижды получившей «Грэмми» в категории «Лучшая R&B запись».



За свою карьеру она 15 раз становилась лауреаткой «Грэмми». Ее последний альбом «Alicia» вышел в сентябре 2020 года, однако международный тур в его поддержку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.



С 2010 года певица Алиша Киз замужем за рэпером Swizz Beatz, пара воспитывает двух сыновей.