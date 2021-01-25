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Мать Алиши Киз имеет ирландско-итальянские корни, а отец &mdash; афроамериканец. Семья жила в бедном криминальном районе Нью-Йорка и, по словам певицы, в такой обстановке она должна была стать &laquo;наркоманкой или проституткой&raquo;. Исполнительница признавалась, что никогда не испытывала комплексов по поводу своего происхождения и не переживала о том, что она &laquo;недостаточно черная и недостаточно белая&raquo;. Мать Алиши Киз имеет ирландско-итальянские корни, а отец &mdash; афроамериканец. Семья жила в бедном криминальном районе Нью-Йорка и, по словам певицы, в такой обстановке она должна была стать &laquo;наркоманкой или проституткой&raquo;. Исполнительница признавалась, что никогда не испытывала комплексов по поводу своего происхождения и не переживала о том, что она &laquo;недостаточно черная и недостаточно белая&raquo;.
В 16 лет Киз за три года окончила престижную школу исполнительских искусств Professional Performing Arts Schoo. Отучившись месяц в Колумбийском университете, девушка бросила его ради пробного контракта с лейблом So So Def, который был частью Columbia Records. Вскоре после выхода первой профессиональной записи Алиши &mdash; саундтрека к фильму &laquo;Люди в черном&raquo; &mdash; ее контракт с Columbia завершился. Песня &laquo;Dah Dee Dah (Sexy Thing)&raquo; так и не была выпущена как сингл. В 16 лет Киз за три года окончила престижную школу исполнительских искусств Professional Performing Arts Schoo. Отучившись месяц в Колумбийском университете, девушка бросила его ради пробного контракта с лейблом So So Def, который был частью Columbia Records. Вскоре после выхода первой профессиональной записи Алиши &mdash; саундтрека к фильму &laquo;Люди в черном&raquo; &mdash; ее контракт с Columbia завершился. Песня &laquo;Dah Dee Dah (Sexy Thing)&raquo; так и не была выпущена как сингл.
Через год после дебюта импресарио Клайв Дэвис помог Алише стать частью лейбла Arista Records и посоветовал взять псевдоним Киз (настоящая фамилия артистки &mdash; Кук). Затем они перешли в компанию J Records, где Киз записала свой дебютный альбом &mdash; &laquo;Songs in A Minor&raquo;, который завоевал пять наград &laquo;Грэмми&raquo; на церемонии 2002 года. За всю свою карьеру исполнительница стала обладателем пятнадцати статуэток &laquo;Грэмми&raquo;. Через год после дебюта импресарио Клайв Дэвис помог Алише стать частью лейбла Arista Records и посоветовал взять псевдоним Киз (настоящая фамилия артистки &mdash; Кук). Затем они перешли в компанию J Records, где Киз записала свой дебютный альбом &mdash; &laquo;Songs in A Minor&raquo;, который завоевал пять наград &laquo;Грэмми&raquo; на церемонии 2002 года. За всю свою карьеру исполнительница стала обладателем пятнадцати статуэток &laquo;Грэмми&raquo;.
С 31 июля 2010 года Алиша замужем за рэпером Swizz Beatz, с которым она встречалась 14 месяцев до их свадьбы. У супругов есть два сына — Иджипт Дауд Дин (2010 г.р.) и Дженесис Али Дин (2014 г.р.) С 31 июля 2010 года Алиша замужем за рэпером Swizz Beatz, с которым она встречалась 14 месяцев до их свадьбы. У супругов есть два сына — Иджипт Дауд Дин (2010 г.р.) и Дженесис Али Дин (2014 г.р.)
В 2020 году пара отметила 10-летие брака. В интервью Billboard Киз рассказала о любви к мужу и призналась, что эти годы &laquo;пролетели как 10 месяцев&raquo;. По словам певицы, они с супругом &mdash; лучшие друзья, которые понимают и уважают друг друга. В 2020 году пара отметила 10-летие брака. В интервью Billboard Киз рассказала о любви к мужу и призналась, что эти годы &laquo;пролетели как 10 месяцев&raquo;. По словам певицы, они с супругом &mdash; лучшие друзья, которые понимают и уважают друг друга.
Артистка часто публикует фотографии с семьей и пишет о своих нежных чувствах к детям. В подписи к данной фотографии со старшим сыном Иджиптом Даудом она написала &laquo;Нет слов, чтобы описать эту любовь&raquo;. Артистка часто публикует фотографии с семьей и пишет о своих нежных чувствах к детям. В подписи к данной фотографии со старшим сыном Иджиптом Даудом она написала &laquo;Нет слов, чтобы описать эту любовь&raquo;.
По словам певицы, рождение детей помогло ей избавиться от &laquo;навязчивого желания угодить всем сразу&raquo; и честно принять в себе ипостаси, от которых она долго открещивалась &mdash; грусть и гнев. <b>На фото</b> &mdash; Алиша Киз с младшим сыном Дженесисом Али Дином. По словам певицы, рождение детей помогло ей избавиться от &laquo;навязчивого желания угодить всем сразу&raquo; и честно принять в себе ипостаси, от которых она долго открещивалась &mdash; грусть и гнев. <b>На фото</b> &mdash; Алиша Киз с младшим сыном Дженесисом Али Дином.
В 2008 году альбом певицы &laquo;As I Am&raquo; был переиздан под названием &laquo;As I Am: The Super Edition&raquo;. В него вошла песня &laquo;Another Way to Die&raquo; из фильма &laquo;Квант милосердия&raquo; о Джеймсе Бонде. Автором и продюсером песни стал Джек Уайт. В сентябре 2008 года в Торонто было записано видео к композиции, в котором Уайт играл на гитаре и барабане, а Киз &mdash; на фортепиано. В 2008 году альбом певицы &laquo;As I Am&raquo; был переиздан под названием &laquo;As I Am: The Super Edition&raquo;. В него вошла песня &laquo;Another Way to Die&raquo; из фильма &laquo;Квант милосердия&raquo; о Джеймсе Бонде. Автором и продюсером песни стал Джек Уайт. В сентябре 2008 года в Торонто было записано видео к композиции, в котором Уайт играл на гитаре и барабане, а Киз &mdash; на фортепиано.
Всего певица выпустила шесть студийных альбомов (&laquo;Songs in A Minor&raquo;, &laquo;The Diary of Alicia Keys&raquo;, &laquo;As I Am&raquo;,&laquo;The Element of Freedom&raquo;, &laquo;Girl on Fire&raquo; и &laquo;Here&raquo;), бокс-сет &laquo;The Platinum Collection&raquo;, два альбома-ремикса и два переиздания. Всего певица выпустила шесть студийных альбомов (&laquo;Songs in A Minor&raquo;, &laquo;The Diary of Alicia Keys&raquo;, &laquo;As I Am&raquo;,&laquo;The Element of Freedom&raquo;, &laquo;Girl on Fire&raquo; и &laquo;Here&raquo;), бокс-сет &laquo;The Platinum Collection&raquo;, два альбома-ремикса и два переиздания.
Киз участвовала в предвыборной кампании Барака Обамы и записывала тематические песни вместе с другими артистами. Она поддерживает теплые отношения с супругой 44-го президента США Мишель Обамой. Бывшая первая леди Штатов даже помогла Киз в написании ее мемуаров &laquo;More Myself&raquo;. <b>На фото</b> &mdash; Алиша Киз и Мишель Обама на 61-ой ежегодной церемонии вручения наград &laquo;Грэмми&raquo;, 2019 год. Киз участвовала в предвыборной кампании Барака Обамы и записывала тематические песни вместе с другими артистами. Она поддерживает теплые отношения с супругой 44-го президента США Мишель Обамой. Бывшая первая леди Штатов даже помогла Киз в написании ее мемуаров &laquo;More Myself&raquo;. <b>На фото</b> &mdash; Алиша Киз и Мишель Обама на 61-ой ежегодной церемонии вручения наград &laquo;Грэмми&raquo;, 2019 год.
На минувших выборах в США певица поддерживала кандидата в вице-президенты страны Камалу Харрис, занявшую этот пост 20 января 2021 года. На минувших выборах в США певица поддерживала кандидата в вице-президенты страны Камалу Харрис, занявшую этот пост 20 января 2021 года.
На церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом 22 февраля 2020 года исполнительница сыграла на фортепиано &laquo;Лунную сонату&raquo;. На церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом 22 февраля 2020 года исполнительница сыграла на фортепиано &laquo;Лунную сонату&raquo;.

Ключ к успеху: два сына и пятнадцать «Грэмми» Алиши Киз

Певица Алиша Киз родилась в Нью-Йорке в семье помощницы адвоката и стюарда. Она начала заниматься музыкой с 14 лет. Через четыре недели после поступления в Колумбийский университет Киз бросила учебу ради сцены. Первой композицией, которую она выпустила в качестве профессиональной артистки стала песня «Dah Dee Dah (Sexy Thing)» из саундтрека к фильму «Люди в черном». Ее дебютный альбом «Songs in A Minor» 2001 года завоевал пять статуэток «Грэмми». В 2003 году вторая запись певицы «The Diary of Alicia Keys» стартовала с первого места в чартах США и принесла ей еще четыре премии «Грэмми».

В 2005 году Киз выступила в Бруклинской музыкальной академии для проекта «MTV Unplugged». Это выступление стало вторым по популярности в рамках этой серии, уступив лишь концерту Nirvana 1994 года. Ее третий студийный альбом «As I Am» вышел в 2007 году и разошелся тиражом 742 тысячи экземпляров в первую неделю, а в декабре 2009 года вышел диск «The Element of Freedom». После выхода альбома «Girl on Fire» в 2012 году она стала первой певицей, трижды получившей «Грэмми» в категории «Лучшая R&B запись».

За свою карьеру она 15 раз становилась лауреаткой «Грэмми». Ее последний альбом «Alicia» вышел в сентябре 2020 года, однако международный тур в его поддержку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

С 2010 года певица Алиша Киз замужем за рэпером Swizz Beatz, пара воспитывает двух сыновей.
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