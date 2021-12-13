Королева готов: вокалистке Evanescence — 40

Солистка группы Evanescence Эми Ли 13 декабря отмечает 40-летие. Американская певица родилась в музыкальной семье, играть на гитаре начала с девятилетнего возраста. Впоследствии она освоила фортепиано, арфу и орган.

«Я свято верю в то, что занятия творчеством — лучшая терапия для вашей души, именно поэтому я призываю своих поклонников заниматься созиданием. Когда ты что-то создаешь — это и есть подлинная жизнь», — говорила она в одном из интервью.

Группа Evanescence достигла пика популярности в 2003 году, одновременно с выходом альбома Fallen. Особенно высоко котировалась эта группа среди девочек-подростков. Эми Ли привлекала к себе внимание «готическим» внешним видом и нонконформизмом.

Некоторые факты из жизни и творчества Эми Ли — в фотогалерее «Газеты.Ru».