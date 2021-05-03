Не только Мэри Поппинс: Наталье Андрейченко — 65

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Она дебютировала в кино на втором курсе ВГИКа, снявшись в фильмах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин». В 1979 году актриса появилась в четырехсерийной киноэпопее «Сибириада» Андрея Кончаловского. Затем последовали две главные роли в жизни Андрейченко: Мэри Поппинс в фильме Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!» и Люба Антипова в «Военно-полевом романе» Петра Тодоровского. Также она снялась в картинах «Дамы приглашают кавалеров», «Уходя — уходи», «Даун Хаус», сериалах «Доктор Куин: Женщина-врач», «Петр Великий», «Мужество» и других.



Первым мужем Андрейченко был композитор Максим Дунаевский. У пары родился сын Дмитрий, который впоследствии взял фамилию второго супруга матери Максимилиана Шелла (обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Нюрнбергский процесс»). В новом браке у актрисы родилась дочь Настасья Шелл. В 1991 году Андрейченко эмигрировала в США к мужу, а в 2005-м после развода вернулась в Россию. Живя в Америке, она снялась в фильмах «Маленькая Одесса», «Свечи в темноте», «Нежить» и других, а также пробовала себя в качестве вокалистки. С 2012-го артистка преимущественно живет в Мексике, где практикует ЗОЖ и йогу. Иногда она приезжает в Москву для участия в телешоу и прочих проектах.