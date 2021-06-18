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Кадр из сериала &laquo;Большая нефть&raquo; (2009) Кадр из сериала &laquo;Большая нефть&raquo; (2009)
Кадр из фильма «Время танцора» (1997) Кадр из фильма «Время танцора» (1997)
Кадр из фильма «Звезда» (2002) Кадр из фильма «Звезда» (2002)
Кадр из сериала «Дальнобойщики» (2000) Кадр из сериала «Дальнобойщики» (2000)
Кадр из фильма &laquo;Варенька&raquo; (2007) Кадр из фильма &laquo;Варенька&raquo; (2007)
Кадр из фильма &laquo;Одна любовь души моей&raquo; (2007) Кадр из фильма &laquo;Одна любовь души моей&raquo; (2007)
Кадр из сериала &laquo;По ту сторону смерти&raquo; (2017) Кадр из сериала &laquo;По ту сторону смерти&raquo; (2017)
Кадр из сериала &laquo;Там, где ты&raquo; (2014) Кадр из сериала &laquo;Там, где ты&raquo; (2014)
Кадр из фильма &laquo;Пари на любовь&raquo; (2008) Кадр из фильма &laquo;Пари на любовь&raquo; (2008)
Кадр из сериала &laquo;Улики из прошлого. Тайна картины Коровина&raquo; (2021) Кадр из сериала &laquo;Улики из прошлого. Тайна картины Коровина&raquo; (2021)
Андрей Егоров во время церемонии прощания с артистом Владимиром Зельдиным на Новодевичьем кладбище, 2016 год Андрей Егоров во время церемонии прощания с артистом Владимиром Зельдиным на Новодевичьем кладбище, 2016 год

Умер 51-летний актер Андрей Егоров

На 52-м году жизни скончался российский актер Андрей Егоров, об этом сообщили в Театре Российской армии, в котором он работал с начала 1990-х. Причина смерти не называется, прощание состоится 19 июня.

Андрей Егоров родился в 1970 году в Волгоградской области, отучился в Воронежском Государственном Институте Искусств. В 1993 году поступил в труппу Театра Армии. В 1997 сыграл свою первую главную роль в кино — в фильме «Время Танцора» Вадима Абдрашитова. За роль Андрейки он был награжден премией «Кинотавра» «Золотой овен».

Позже он снимался в кино и на телевидении, а также продолжал работать на сцене. В 2005 году Егоров получил звание Заслуженного артиста. Среди прочего он отметился в «Дальнобойщиках», «Смерше», «Истории любви», «Мужской работе» и «Близких людях».
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