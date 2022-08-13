Секс-символ перестройки. Андрею Соколову – 60

Андрей Соколов родился в 1962 году в Москве. После школы будущий актер получил специальность инженера-технолога по производству летательных аппаратов, но после получения диплома сразу же подал документы в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

В 1988 году на экраны вышел фильм Василия Пичула «Маленькая Вера», сделав актера и его партнершу по съемкам Наталью Негоду знаменитыми на весь СССР. Критики тогда называли Соколова первым секс-символом «перестройки».

В 1990 году актера пригласили в труппу «Ленкома», где он служит и сейчас. Здесь Соколов играет Клавдия в шекспировском «Гамлете», Ислаева в «Двух женщинах», Астлея в «Варваре и Еретике» и Тартюфа в постановке Владимира Мирзоева.

Телезрителям он запомнился своими работами в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Адвокат», «Смерш» и «Личные обстоятельства». Артист также выступил в качестве режиссера, сняв картины «Артефакт», «Память осени» и «Выжившая». Кроме того, он опубликовал книгу стихов и роман «Новая русская леди», а также открыл юридическую фирму и турагентство. Был трижды женат, воспитывает дочь.