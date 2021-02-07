Аните Цой — 50

Анна Ким, известная поклонникам российской поп-музыки как Анита Цой, родилась в 1971 году в Москве в семье корейско-узбекского происхождения — в 20-х годах прошлого столетия ее дед перебрался в СССР из Кореи и оказался в Узбекистане, где женился на местной девушке. Любовь к музыке (изначально — классической) будущей артистке привила ее мать, девочка с ранних лет училась играть на фортепиано и скрипке. При этом в МГУ она получила образование по другой специальности — юридической. Также Цой является выпускницей РАТИ по классу вокала.



Музыкальная карьера Цой (это фамилия мужа) началась во второй половине 80-х. Чтобы заработать деньги на дебютные альбом и клип, она занималась продажей южнокорейских товаров на рынке в «Лужниках». Впоследствии начинающую певицу заметили представители крупного лейбла, и в 1997-м она наконец-таки выпустила первую пластинку. А всего спустя шесть лет исполнительница была удостоена звания «Заслуженная артистка России».



В общей сложности на счету Цой около десяти альбомов, последний из них вышел в 2020 году и был посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Также она является обладательницей многих престижных российских музыкальных премий.



Помимо музыки, Цой часто появляется на телевидении. Она, в частности, принимала участие в таких шоу, как «Цирк со звездами» и » Ледниковый период». Недавно артистка появилась в одном из выпусков популярной YouTube-передачи «Comment Out». 7 февраля Анита Цой отмечает юбилей — ей исполняется 50 лет.