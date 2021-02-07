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Певица Анита Цой на XXII церемонии вручения национальной музыкальной премии &laquo;Золотой граммофон&raquo;, 2017 год Певица Анита Цой на XXII церемонии вручения национальной музыкальной премии &laquo;Золотой граммофон&raquo;, 2017 год
Анита Цой выступает в Государственном концертном зале «Россия», 1999 год Анита Цой выступает в Государственном концертном зале «Россия», 1999 год
Маленькая Анита с мамой Маленькая Анита с мамой
Певец Филипп Киркоров и певица Анита Цой на товарищеском футбольном матче между командами Дома Друзей Олимпиады и российского посольства в Китае, 2008 год Певец Филипп Киркоров и певица Анита Цой на товарищеском футбольном матче между командами Дома Друзей Олимпиады и российского посольства в Китае, 2008 год
Певица Анита Цой на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии &laquo;Золотой граммофон-2014&raquo; Певица Анита Цой на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии &laquo;Золотой граммофон-2014&raquo;
Анита Цой в 1997 году Анита Цой в 1997 году
Анита Цой и продюсер Юрий Айзеншпис Анита Цой и продюсер Юрий Айзеншпис
Анита Цой, 1997 год Анита Цой, 1997 год
Певица Анита Цой и чемпион мира по фигурному катанию Алексей Тихонов выступают в юбилейном шоу фигуриста Игоря Бобрина, 2013 год Певица Анита Цой и чемпион мира по фигурному катанию Алексей Тихонов выступают в юбилейном шоу фигуриста Игоря Бобрина, 2013 год
Анитой Цой с супругом, топ-менеджером предприятий нефтегазового и энергетического бизнеса РФ Сергеем Цоем, 2015 год Анитой Цой с супругом, топ-менеджером предприятий нефтегазового и энергетического бизнеса РФ Сергеем Цоем, 2015 год
Певица Анита Цой во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи Певица Анита Цой во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи
Анита Цой выступает на концерте номинантов и победителей премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2015 в Государственном Кремлевском дворце Анита Цой выступает на концерте номинантов и победителей премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2015 в Государственном Кремлевском дворце
Иосиф Кобзон и Анита Цой на юбилейном концерте Кобзона в Государственном Кремлевском дворце, 2017 год Иосиф Кобзон и Анита Цой на юбилейном концерте Кобзона в Государственном Кремлевском дворце, 2017 год

Аните Цой — 50

Анна Ким, известная поклонникам российской поп-музыки как Анита Цой, родилась в 1971 году в Москве в семье корейско-узбекского происхождения — в 20-х годах прошлого столетия ее дед перебрался в СССР из Кореи и оказался в Узбекистане, где женился на местной девушке. Любовь к музыке (изначально — классической) будущей артистке привила ее мать, девочка с ранних лет училась играть на фортепиано и скрипке. При этом в МГУ она получила образование по другой специальности — юридической. Также Цой является выпускницей РАТИ по классу вокала.

Музыкальная карьера Цой (это фамилия мужа) началась во второй половине 80-х. Чтобы заработать деньги на дебютные альбом и клип, она занималась продажей южнокорейских товаров на рынке в «Лужниках». Впоследствии начинающую певицу заметили представители крупного лейбла, и в 1997-м она наконец-таки выпустила первую пластинку. А всего спустя шесть лет исполнительница была удостоена звания «Заслуженная артистка России».

В общей сложности на счету Цой около десяти альбомов, последний из них вышел в 2020 году и был посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Также она является обладательницей многих престижных российских музыкальных премий.

Помимо музыки, Цой часто появляется на телевидении. Она, в частности, принимала участие в таких шоу, как «Цирк со звездами» и » Ледниковый период». Недавно артистка появилась в одном из выпусков популярной YouTube-передачи «Comment Out». 7 февраля Анита Цой отмечает юбилей — ей исполняется 50 лет.
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