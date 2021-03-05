Слава, травля и война: как Ахматова стала лицом эпохи

Российская и советская поэтесса Анна Ахматова родилась в Одессе в семье отставного инженера-механика флота. В 1907 году в журнале Николая Гумилева «Сириус» было опубликовано ее первое стихотворение «На руке его много блестящих колец…», а сама Ахматова позднее вступила в возглавляемое им объединение акмеистов.



Ахматовой сопутствовал широкий успех в предреволюционной России. Однако после прихода советской власти ее бывшие мужья и сын стали жертвами репрессий, а саму Ахматову на несколько лет перестали издавать. Только после смерти Иосифа Сталина она вновь была официально признана одной из главных поэтесс своего времени и была номинирована на Нобелевскую премию по литературе.



Жизненные вехи Анны Ахматовой, которая ушла из жизни ровно 55 лет назад, — в фотогалерее «Газеты.Ru».