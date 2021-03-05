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Анна Горенко взяла себе псевдоним «Ахматова» в честь своей прабабушки из-за запрета отца подписывать стихотворения настоящий фамилией. К началу Первой мировой войны она успела издать две книги стихов &ndash; «Вечер» и «Четки», познакомиться с Амедео Модильяни, войти в ряды акмеистов и выйти замуж за их лидера &ndash; Николая Гумилева. Иллюстрация &mdash; портрет Анны Ахматовой Натана Альтмана 1914 года Анна Горенко взяла себе псевдоним «Ахматова» в честь своей прабабушки из-за запрета отца подписывать стихотворения настоящий фамилией. К началу Первой мировой войны она успела издать две книги стихов &ndash; «Вечер» и «Четки», познакомиться с Амедео Модильяни, войти в ряды акмеистов и выйти замуж за их лидера &ndash; Николая Гумилева. Иллюстрация &mdash; портрет Анны Ахматовой Натана Альтмана 1914 года
В браке с Гумилевым Ахматова родила сына, которого назвали Львом. Судьба их семьи сложилась трагически. В 1918 году пара развелась. В 1921 году Гумилева расстреляли как участника заговора. Сын поэтессы, этнограф Лев Гумилев был арестован в 1938 году по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Его поместили в тюрьму «Кресты», а потом перевели в Норильский лагерь, где он пробыл до 1943 года. На фото Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом в 1915 году В браке с Гумилевым Ахматова родила сына, которого назвали Львом. Судьба их семьи сложилась трагически. В 1918 году пара развелась. В 1921 году Гумилева расстреляли как участника заговора. Сын поэтессы, этнограф Лев Гумилев был арестован в 1938 году по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Его поместили в тюрьму «Кресты», а потом перевели в Норильский лагерь, где он пробыл до 1943 года. На фото Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом в 1915 году
После развода с Гумилевым Ахматова вышла замуж за востоковеда Владимира Шилейко. Их брак продлился недолго, и уже в 1922 году она без официальной регистрации стала женой искусствоведа Николая Пунина. В это время вышли ее сборники «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini MCMXXI». На фото Анна Ахматова в 1922 году После развода с Гумилевым Ахматова вышла замуж за востоковеда Владимира Шилейко. Их брак продлился недолго, и уже в 1922 году она без официальной регистрации стала женой искусствоведа Николая Пунина. В это время вышли ее сборники «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini MCMXXI». На фото Анна Ахматова в 1922 году
С 1921 года Ахматова устроилась работать переводчицей в издательстве &laquo;Всемирная литература&raquo;. В 1929 году она вышла из Союза писателей в знак протеста против преследования Евгения Замятина и Бориса Пильняка. Иллюстрация &mdash; портрет Анны Ахматовой Кузьмы Петрова-Водкина 1922 года С 1921 года Ахматова устроилась работать переводчицей в издательстве &laquo;Всемирная литература&raquo;. В 1929 году она вышла из Союза писателей в знак протеста против преследования Евгения Замятина и Бориса Пильняка. Иллюстрация &mdash; портрет Анны Ахматовой Кузьмы Петрова-Водкина 1922 года
После публикации стихотворений Ахматовой &laquo;И праведник шел за посланником Бога&hellip;&raquo; и &laquo;И месяц, скучая в облачной мгле&hellip;&raquo; в журнале «Русский современник» в 1924 году издание закрыли. Ее книги изъяли из общих библиотек и почти на десять лет перестали издавать. На фото Анна Ахматова в 1926-1928 годах После публикации стихотворений Ахматовой &laquo;И праведник шел за посланником Бога&hellip;&raquo; и &laquo;И месяц, скучая в облачной мгле&hellip;&raquo; в журнале «Русский современник» в 1924 году издание закрыли. Ее книги изъяли из общих библиотек и почти на десять лет перестали издавать. На фото Анна Ахматова в 1926-1928 годах
В 1933 году вышел перевод «Писем» художника Пауля Рубенса, в котором Ахматова принимала участие. В 1939 году в НКВД на нее завели дело. Сама Ахматова в эти годы приступила к созданию поэмы «Реквием». На фото Анна Ахматова в семье Мандельштамов в 1933 году В 1933 году вышел перевод «Писем» художника Пауля Рубенса, в котором Ахматова принимала участие. В 1939 году в НКВД на нее завели дело. Сама Ахматова в эти годы приступила к созданию поэмы «Реквием». На фото Анна Ахматова в семье Мандельштамов в 1933 году
Перед началом Великой Отечественной войны у Ахматовой вышел шестой сборник &ndash; «Из шести книг». Начало войны Ахматова встретила в Ленинграде, откуда ее эвакуировали сначала в Москву, а потом в Ташкент. Обратно она смогла вернуться в 1944 году. В 1946 году вышла разгромное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором речь шла о ней и о Михаиле Зощенко. В 1949 году Льва Гумилева снова арестовали и осудили на десять лет исправительно-трудовых лагерей. На фото Анна Ахматова и Борис Пастернак в 1946 году Перед началом Великой Отечественной войны у Ахматовой вышел шестой сборник &ndash; «Из шести книг». Начало войны Ахматова встретила в Ленинграде, откуда ее эвакуировали сначала в Москву, а потом в Ташкент. Обратно она смогла вернуться в 1944 году. В 1946 году вышла разгромное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором речь шла о ней и о Михаиле Зощенко. В 1949 году Льва Гумилева снова арестовали и осудили на десять лет исправительно-трудовых лагерей. На фото Анна Ахматова и Борис Пастернак в 1946 году
В 1951 году Ахматову восстановили в Союзе писателей и выделили ей дачный дом в поселке Комарово. Лев Гумилев был освобожден в 1956 году после XX съезда КПСС, на котором были осуждены репрессии и культ личности Сталина. В 1958 году вышел ее новый сборник «Стихотворения». На фото Анна Ахматова в 1958 году В 1951 году Ахматову восстановили в Союзе писателей и выделили ей дачный дом в поселке Комарово. Лев Гумилев был освобожден в 1956 году после XX съезда КПСС, на котором были осуждены репрессии и культ личности Сталина. В 1958 году вышел ее новый сборник «Стихотворения». На фото Анна Ахматова в 1958 году
К 1962 году Ахматова завершила работу над «Поэмой без героя», которую начала в годы войны. В этом же году Нобелевский комитет выдвинул ее на соискание премии по литературе. На фото Анна Ахматова в начале 1960-х годов К 1962 году Ахматова завершила работу над «Поэмой без героя», которую начала в годы войны. В этом же году Нобелевский комитет выдвинул ее на соискание премии по литературе. На фото Анна Ахматова в начале 1960-х годов
В 1964 году Ахматовой была присуждена премия «Этна-Теормина» в Италии. На следующий год она отправилась в поездку в Англию, где была удостоена степени почетного доктора Оксфордского университета, а в СССР вышел ее новый сборник стихотворений «Бег времени». На фото Анна Ахматова во время церемонии вручения премии &laquo;Этна-Таормина&raquo; в Катании в 1964 году В 1964 году Ахматовой была присуждена премия «Этна-Теормина» в Италии. На следующий год она отправилась в поездку в Англию, где была удостоена степени почетного доктора Оксфордского университета, а в СССР вышел ее новый сборник стихотворений «Бег времени». На фото Анна Ахматова во время церемонии вручения премии &laquo;Этна-Таормина&raquo; в Катании в 1964 году
В феврале 1966 года из-за сердечной недостаточности она переехала в кардиологический санаторий. Ахматова умерла 5 марта, об этом сообщили по всесоюзному радио через два дня. Отпевание прошло 10 марта, ее похоронили в поселке Комарово под Ленинградом. На фото историк и сын Анны Ахматовой Лев Гумилев, поэты Евгений Рейн, Арсений Тарковский и Иосиф Бродский на церемонии прощания с поэтессой в 1966 году В феврале 1966 года из-за сердечной недостаточности она переехала в кардиологический санаторий. Ахматова умерла 5 марта, об этом сообщили по всесоюзному радио через два дня. Отпевание прошло 10 марта, ее похоронили в поселке Комарово под Ленинградом. На фото историк и сын Анны Ахматовой Лев Гумилев, поэты Евгений Рейн, Арсений Тарковский и Иосиф Бродский на церемонии прощания с поэтессой в 1966 году

Слава, травля и война: как Ахматова стала лицом эпохи

Российская и советская поэтесса Анна Ахматова родилась в Одессе в семье отставного инженера-механика флота. В 1907 году в журнале Николая Гумилева «Сириус» было опубликовано ее первое стихотворение «На руке его много блестящих колец…», а сама Ахматова позднее вступила в возглавляемое им объединение акмеистов.

Ахматовой сопутствовал широкий успех в предреволюционной России. Однако после прихода советской власти ее бывшие мужья и сын стали жертвами репрессий, а саму Ахматову на несколько лет перестали издавать. Только после смерти Иосифа Сталина она вновь была официально признана одной из главных поэтесс своего времени и была номинирована на Нобелевскую премию по литературе.

Жизненные вехи Анны Ахматовой, которая ушла из жизни ровно 55 лет назад, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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