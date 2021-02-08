Про любовь и нежность: 45 лет Анне Меликян

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян родилась 8 февраля 1976 года в Баку, выросла в Ереване и в 17 лет переехала в Москву. В 1990-х она работала режиссером на телевидении, писала сценарии для рекламы и участвовала в организации различных шоу, включая новогодние огоньки и церемонию ММКФ. Обучаясь во ВГИКе, Меликян представила в качестве курсовой работы фильм «Полетели», в котором сыграла Нелли Уварова. Режиссер известна по фильмам «Звезда», «Русалка» и «Про любовь», а недавно на экраны вышел сериал «Нежность» с Константином Хабенским и Викторией Исаковой в главных ролях.