«Неумирающий лебедь»: как Анна Павлова прославила русский балет

Одна из величайших балерин XX века Анна Павлова ушла из жизни 90 лет назад, не дожив неделю до своего 50-летия. В истории мирового балета ее имя неразрывно связано с сольной миниатюрой «Умирающий лебедь», ставшей эталоном в исполнении артистки. В течение 22 лет балерина путешествовала с гастролями по миру, прославляя русский балет. В общей сложности она посетила более 40 стран, а после Первой мировой войны жила с мужем в Великобритании. Главный символ русского балета — в нашей фотогалерее.