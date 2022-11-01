Красный и острый: Энтони Кидису — 60

Вокалист группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис родился 1 ноября 1962 года. До своей музыкальной карьеры он славился хулиганским характером.

Переехав в 11 лет к отцу-актеру в Голливуд, Кидис стал курить «травку» и употреблять алкоголь, а в 14 лет принял героин, перепутав его с кокаином.

В школе в 15-летнем возрасте будущий певец вместе с другом Майклом Бэлзари (Фли) развлекался, прыгая в бассейн с крыши, до тех пор пока не сломал позвоночник.

К 16 годам он восстановился и снялся с Сильвестром Сталлоне в фильме «Кулак», сыграв эпизодическую роль.

В 1983 году Кидис вместе с другом детства Бэлзари, а также гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом создали группу Red Hot Chili Peppers.

Поначалу коллектив играл в стрипклубах и барах. Однажды Кидис предложил выступить голыми, надев на гениталии носки. Это решение стало визитной карточкой RHCP.

Музыкальный стиль группы можно охарактеризовать как смесь фанка, альтернативного рока, хард-рока и панк-рока.

В 2012 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2022 получила звезду на Алее славы в Голливуде.