Королева Netflix: Ане Тейлор-Джой — 25

Актриса Аня Тейлор-Джой родилась 16 апреля 1996 года в США, но детство провела в Великобритании и Аргентине: она имеет гражданства трех стран. В детстве Аня занималась танцами и мечтала стать балериной. Когда девушке было 16, ее заметил скаут всемирно известного модельного агентства Storm Management. После участия Тейлор-Джой в рекламных кампаниях различных брендов на нее обратил внимание актерский агент. Карьера девушки началась с эпизодов в «Академии вампиров», «Индеворе», «Атлантиде» и других фильмах и сериалах.



В 19 лет Тейлор-Джой сыграла свою первую главную роль в фильме «Ведьма», а год спустя — ключевого персонажа картины «Морган». В 2017 году она стала лауреатом премии «Открытие года» профессионального жюри Каннского кинофестиваля. Драма «Ход королевы», в которой актриса сыграла гениальную шахматистку Элизабет Хармон, стала самым популярным мини-сериалом в истории Netflix. За первый месяц его посмотрели 62 млн человек. За эту роль Тейлор-Джой стала лауреатом номинации «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» в таких премиях, как «Золотой глобус» и «Выбор телевизионных критиков». Также она снялась в сериалах «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», «Острые козырьки», «Молодой Морс» и других. 16 апреля актрисе исполняется 25 лет.