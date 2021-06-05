Ирония судьбы, или Нелегкая жизнь Барбары Брыльской

Широкому зрителю Барбара Брыльска (Брыльская) может казаться звездой одной роли — Наденьки из «Иронии судьбы». Картина Эльдара Рязанова принесла ей Госпремию и прославила на весь Советский Союз. Однако, вопреки распространенному мнению, Брыльска к моменту съемок «Иронии» была не начинающей никому не известной актрисой, а большой звездой у себя на родине — в Польше. Она дебютировала в кино в 15 лет, а после фильмов «Фараон» и «Анатомия любви» за ней закрепилась слава секс-символа. О жизни и трагедиях Барбары Брыльской — в подборке «Газеты.Ru», приуроченной к ее 80-летию.