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Барбара Брыльска в картине Эльдара Рязанова &laquo;Ирония судьбы, или С легким паром!&raquo; (1975) Барбара Брыльска в картине Эльдара Рязанова &laquo;Ирония судьбы, или С легким паром!&raquo; (1975)
Барбара Брыльска в сериале &laquo;Ставка больше, чем жизнь&raquo; (1967 – 1970) Барбара Брыльска в сериале &laquo;Ставка больше, чем жизнь&raquo; (1967 – 1970)
Барбара Брыльска в исторической драме &laquo;Фараон&raquo; (1966) Барбара Брыльска в исторической драме &laquo;Фараон&raquo; (1966)
В&nbsp;«Иронию судьбы» Брыльска попала почти случайно. Оператор Вадим Алисов вспоминал, что ее&nbsp;Эльдару Рязанову посоветовал второй режиссер Игорь Петров &mdash; у&nbsp;его сына над кроватью висел постер «какой-то польской актрисы». Он&nbsp;же рассказывал, что Брыльска уже тогда вела себя, как настоящая звезда&nbsp;&mdash; и&nbsp;едва не&nbsp;отказалась от&nbsp;проб, потому что «приехала сниматься, а&nbsp;не&nbsp;пробоваться». На фото: актеры Барбара Брыльска, Андрей Мягков и режиссер Эльдар Рязанов на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы, или С легким паром&raquo;, 1975 год В&nbsp;«Иронию судьбы» Брыльска попала почти случайно. Оператор Вадим Алисов вспоминал, что ее&nbsp;Эльдару Рязанову посоветовал второй режиссер Игорь Петров &mdash; у&nbsp;его сына над кроватью висел постер «какой-то польской актрисы». Он&nbsp;же рассказывал, что Брыльска уже тогда вела себя, как настоящая звезда&nbsp;&mdash; и&nbsp;едва не&nbsp;отказалась от&nbsp;проб, потому что «приехала сниматься, а&nbsp;не&nbsp;пробоваться». На фото: актеры Барбара Брыльска, Андрей Мягков и режиссер Эльдар Рязанов на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы, или С легким паром&raquo;, 1975 год
Советские зрительницы влюбились в героиню Надю Шевелеву, сама же Брыльска считала роль проходной. Ей не нравилось амплуа и стиль (особенно верблюжье пальто) учительницы. В поздних интервью актриса признавалась, что не понимает, зачем ленту постоянно крутят под Новый год, и в чем феномен ее успеха. На фото: Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год Советские зрительницы влюбились в героиню Надю Шевелеву, сама же Брыльска считала роль проходной. Ей не нравилось амплуа и стиль (особенно верблюжье пальто) учительницы. В поздних интервью актриса признавалась, что не понимает, зачем ленту постоянно крутят под Новый год, и в чем феномен ее успеха. На фото: Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год
Польские актеры Даниэль Ольбрыхский и Барбара Брыльска на VII ММКФ, 1971 год Польские актеры Даниэль Ольбрыхский и Барбара Брыльска на VII ММКФ, 1971 год
Барбара Брыльска и Ян Новицкий в картине &laquo;Анатомия любви&raquo; (1972) Барбара Брыльска и Ян Новицкий в картине &laquo;Анатомия любви&raquo; (1972)
В Польше грандиозному успеху актрисы не обрадовались. Брыльска рассказывала, что Госпремия СССР фактически оборвала ее карьеру на родине &mdash; ей не давали ролей, поэтому приходилось работать в Чехословакии, Германии, Болгарии. На фото: артисты Барбара Брыльска и Андрей Мягков, 1978 год В Польше грандиозному успеху актрисы не обрадовались. Брыльска рассказывала, что Госпремия СССР фактически оборвала ее карьеру на родине &mdash; ей не давали ролей, поэтому приходилось работать в Чехословакии, Германии, Болгарии. На фото: артисты Барбара Брыльска и Андрей Мягков, 1978 год
Серьезного драматического кино в&nbsp;ее&nbsp;жизни после «Иронии судьбы» не случилось&nbsp;&mdash; в основном это были эпизодические сцены. Исключением стала небольшая роль в&nbsp;многосерийном фильме Ежи Гофмана «До&nbsp;последней капли крови». На фото: актрисы Магдалена Завадская и Барбара Брыльска в фильме &laquo;Пан Володыевский&raquo; (1969) Серьезного драматического кино в&nbsp;ее&nbsp;жизни после «Иронии судьбы» не случилось&nbsp;&mdash; в основном это были эпизодические сцены. Исключением стала небольшая роль в&nbsp;многосерийном фильме Ежи Гофмана «До&nbsp;последней капли крови». На фото: актрисы Магдалена Завадская и Барбара Брыльска в фильме &laquo;Пан Володыевский&raquo; (1969)
В 2007 году, через тридцать лет после премьеры «Иронии судьбы», в прокат вышел сиквел Тимура Бекмамбетова, в котором Брыльска вернулась к роли Наденьки. Последний на данный момент проект с актрисой &mdash; провалившаяся в прокате «Тайна четырёх принцесс», где Брыльска сыграла фею. На фото: Две Нади &mdash; актрисы Елизавета Боярская и Барбара Брыльска в фильме &laquo;Ирония судьбы. 2&raquo; В 2007 году, через тридцать лет после премьеры «Иронии судьбы», в прокат вышел сиквел Тимура Бекмамбетова, в котором Брыльска вернулась к роли Наденьки. Последний на данный момент проект с актрисой &mdash; провалившаяся в прокате «Тайна четырёх принцесс», где Брыльска сыграла фею. На фото: Две Нади &mdash; актрисы Елизавета Боярская и Барбара Брыльска в фильме &laquo;Ирония судьбы. 2&raquo;
В&nbsp;1990-е Брыльска почти перестала сниматься из-за личной трагедии&nbsp;&mdash; в&nbsp;1993 году ее&nbsp;дочь, двадцатилетняя модель и&nbsp;актриса Барбара Космаль, погибла в&nbsp;автокатастрофе. Брыльска впала в сильную депрессию, много пила и ежедневно писала дочери письма, переживая утрату. На фото: Барбара Брыльска с дочерью Басей В&nbsp;1990-е Брыльска почти перестала сниматься из-за личной трагедии&nbsp;&mdash; в&nbsp;1993 году ее&nbsp;дочь, двадцатилетняя модель и&nbsp;актриса Барбара Космаль, погибла в&nbsp;автокатастрофе. Брыльска впала в сильную депрессию, много пила и ежедневно писала дочери письма, переживая утрату. На фото: Барбара Брыльска с дочерью Басей
Свои силы Брыльска сконцентрировала на&nbsp;сыне Людвиге. С отцом своих детей, третьим мужем Людвигом Космалем, актриса развелась после 18 лет брака. По ее словам, он постоянно ей изменял и не занимался воспитанием детей. В 2018 году актриса переживала смерть матери. Также сразу несколько СМИ сообщили, что сама Брыльска борется с раком. Она неоднократно это опровергала. Сейчас Брыльска живет в Варшаве, где ведёт уединенный образ жизни. «Мне нравится сельская жизнь. Здесь я не крашусь и хожу, как хиппи. Мне больше не надо», &mdash; делилась актриса. Свои силы Брыльска сконцентрировала на&nbsp;сыне Людвиге. С отцом своих детей, третьим мужем Людвигом Космалем, актриса развелась после 18 лет брака. По ее словам, он постоянно ей изменял и не занимался воспитанием детей. В 2018 году актриса переживала смерть матери. Также сразу несколько СМИ сообщили, что сама Брыльска борется с раком. Она неоднократно это опровергала. Сейчас Брыльска живет в Варшаве, где ведёт уединенный образ жизни. «Мне нравится сельская жизнь. Здесь я не крашусь и хожу, как хиппи. Мне больше не надо», &mdash; делилась актриса.

Ирония судьбы, или Нелегкая жизнь Барбары Брыльской

Широкому зрителю Барбара Брыльска (Брыльская) может казаться звездой одной роли — Наденьки из «Иронии судьбы». Картина Эльдара Рязанова принесла ей Госпремию и прославила на весь Советский Союз. Однако, вопреки распространенному мнению, Брыльска к моменту съемок «Иронии» была не начинающей никому не известной актрисой, а большой звездой у себя на родине — в Польше. Она дебютировала в кино в 15 лет, а после фильмов «Фараон» и «Анатомия любви» за ней закрепилась слава секс-символа. О жизни и трагедиях Барбары Брыльской — в подборке «Газеты.Ru», приуроченной к ее 80-летию.
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