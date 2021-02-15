БДСМ, скандалы и «Еровидение»: Maruv — 30 лет

Анна Корсун, она же певица Maruv, родилась в украинском Павлограде в семье шахтеров. С 14 лет гастролировала по стране с вокальным коллективом «Лик». В университет, однако, поступила не на творческую специальность: Maruv — обладательница диплома по направлению «радиофизика и электроника». Параллельно с учебой она участвовала в шоу «Голос» и «X-Фактор», но с обоих конкурсов повылетала.



В 2013 году певица основала группу The Pringlez, которая просуществовала пять лет. Это время звезда вспоминает как самое веселое и голодное: группа практически без каких-либо средств ездила на кастинге в Болгарию, Румынию, Молдову и Россию. Затем Корсун нашла продюсера, но успеха их тандем не принес: в 2018-м она разорвала контракт, выбрала себе псевдоним и занялась электронной поп-музыкой. В марте того же года Maruv выпустила хит «Drunk Groove» с диджеем Boosin (с ним они работают по сей день) и мгновенно стала знаменитой.



Клип на песню­ наделал шума — высокие каблуки, БДСМ-тематика и полураздетые танцовщицы. После этого певицу обвиняли в излишней сексуализации, она же сделала из эпатажного образа свою фишку. С тех пор Maruv записала альбом «Black Water» и EP «Hellcat Story», придумала альтер-эго Shlakoblochina и победила в украинском отборе «Евровидения». Правда, отказалась на него ехать «из-за кабальных условий контракта». Помимо пунктов о запрете гастролей в России, певицу ждал полный контроль над творческим процессом.



Сейчас Корсун живет в Киеве и параллельно является артисткой лейбла Warner Music Russia. 15 февраля певице исполнилось 30 лет.