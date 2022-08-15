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Самый грустный актер Голливуда: Бену Аффлеку — 50

15 августа голливудскому актеру, продюсеру, режиссеру и обладателю двух «Оскаров» Бену Аффлеку исполняется 50 лет.

До первой серьезной роли в картине «Умница Уилл Хантинг», он работал уборщиком, барменом и автомехаником. Аффлек написал сценарий к «Умнице» со своим другом Мэттом Дэймоном, вместе они исполнили главные роли в фильме. Вторую статуэтку Аффлек получил в качестве режиссера за «Операцию «Арго».

Аффлек – многодетный отец, у него трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер. Однако в июле он женился на певице Дженнифер Лопес, с которой встречался в начале 2000-х, тогда их союз называли «Беннифер».

Статус самого грустной звезды Голливуда Аффлек получил в 2016 году после промо-интервью к фильму «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», на котором он выглядел подавленным. Тогда актер переживал развод с Дженнифер Гарнер, по его словам, это был один из самых тяжелых периодов в его жизни. Известно, что Аффлек неоднократно лечился от депрессии и алкогольной зависимости.

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